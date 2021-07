Plus ma awarię. Problemy z dostępem do usług obejmują całą Polskę

Biorąc pod uwagę ogół sygnałów na temat problemów w sieci Plus, te zaczęły się około godziny 11:30. Urządzenia działające w infrastrukturze tego operatora albo nie wyszukują stacji bazowej zgłaszając permanentny brak zasięgu, albo logują się do niej – jednak bez dostępu do mobilnego Internetu. Problem ponadto jest z realizowaniem połączeń telefonicznych – są one albo zrywane, albo w ogóle nie dochodzą do skutku.

Czytaj również: Awaria mBank: problemy z działaniem internetowej wersji banku

O problemie w sieci Plus informuje również serwis Downdetector. W tweecie wskazał na to, że wielu użytkowników ma trudności z dostępem do usług operatora:

Zgłoszenia użytkowników wskazują, że problemy z serwisem Plus występują od 11:17 rano CEST. https://t.co/JqH1WTHId1 Retweet, jeśli także doświadczasz problemów #Plusawaria — Downdetector Polska (@DowndetectorPL) July 8, 2021

Informacje z downdetector.pl

Awaria sieci Plus. Co nie działa?

Jak wynika z sygnałów, które dotarły do redakcji Antyweb a także na bazie naszych osobistych doświadczeń (mój telefon ma obecnie problemy z działaniem sieci Plus) – istnieją takie problemy jak:

Logowanie się do sieci

Problemy ze sprawdzeniem stanu usług

Niemożność korzystania z mobilnego internetu

Brak możliwości odbierania / wysyłania wiadomości SMS

Niedogodności w trakcie nawiązywania i utrzymywania połączeń telefonicznych

Redakcja Antyweb już zwróciła się do sieci Plus o komentarz w sprawie awarii. O postępach w usuwaniu jej skutków będziemy informować w tym wpisie. Bazując na danych z Downdetector.pl, zasięg problemów obejmuje całą Polskę oraz użytkowników korzystających z usług roamingowych na terenie innych krajów.

Godzina 12:45 – czy w sieci Plus dalej jest awaria?

W dalszym ciągu monitorujemy sytuację w sieci Plus. Aktualnie, widać że operator pracuje nad przywróceniem dostępu do usług które ucierpiały z powodu awarii. Użytkownicy w całej Polsce informują w serwisie Downdetector o problemach w dostępie do takich funkcji infrastruktury jak mobilny internet lub możliwość zalogowania się do sieci. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy żadnego komentarza w sprawie awarii – spodziewamy się, że ten zostanie nam udostępniony już po ustąpieniu wszystkich niedogodności.

O informację w sprawie awarii zapytaliśmy również na Twitterze. W tym miejscu Plus również nie udostępnił jak na razie żadnego komunikatu, który tłumaczyłby obecny stan rzeczy.

Hej, @Plus_Polska – co się u Was dzieje? Nie działa mobilny internet lub telefony nie logują się do sieci. Działacie nad tym? — jakub szczęsny (@jakubszczesny) July 8, 2021

W moim prywatnym telefonie na chwilę pojawił się dostęp do mobilnego internetu, jednak już po chwili znikł. Jeżeli już można korzystać z zasobów Sieci, działa on niesamowicie powoli i zwyczajnie nie jestem w stanie komfortowo korzystać z aplikacji lub stron internetowych.

Wpis będzie aktualizowany. Niedługo pojawi się tutaj więcej informacji na temat awarii w sieci Plus