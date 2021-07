mBank jest jednym z najpopularniejszych banków w Polsce. Tysiące zadowolonych klientów, masa fantastycznych usług, a w ostatnich tygodniach… coraz więcej problemów. W ubiegłe wakacje głośno było o wysyłanych przez dział testowy powiadomieniach push, ale na tym jeszcze nie koniec — w lutym Grzegorz zebrał trzy duże wpadki/awarie mBanku które wydarzyły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Dzisiaj firma zalicza kolejne problemy.

Awaria mBanku – występują problemy z wczytaniem informacji i dostępem do usług

Obecnie występują spowolnienia w logowaniu do banku. Po zalogowaniu możesz nie widzieć wszystkich informacji, a część funkcji może być niedostępna. Przepraszamy za utrudnienia. — mBank (@mBankpl) July 7, 2021

Użytkownicy od kilkudziesięciu minut mają problemy z dostępem do banku i korzystaniem z tamtejszych usług. Według danych zgromadzonych przez serwis Down Detector zaczęły się w godzinach popołudniowych i trwają aż do teraz. W kanałach social media pojawiły się informacje o trwających problemach — ich obsługa jednak nie zdradza żadnych szczegółów i tylko informuje o możliwości napotkania problemów z dostępem i komfortowym korzystaniem z banku.Redakcyjni koledzy informują że logowanie do aplikacji mBanku i próba załatwienia tam czegokolwiek jest niezwykle trudna. Po długim mieleniu udało się zrobić zlecić przelew, ale wszystko zakończyło się takim komunikatem:

Poza samymi operacjami, występują także problemy z samym zalogowaniem — i czasem nim uda się tego dokonać, przyjdzie podjąć nawet kilka prób.