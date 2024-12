Plotki wokół TVN, czyżby stacja miała trafić pod młotek?

Najświeższe plotki o TVN docierają do Polski. Źródła podają, jakoby obecny właściciel stacji, miałby nie tylko się zastanawiać, lecz już nawet rozpocząć proces prowadzący do sprzedaży polskiej stacji.

Agencja Reutera powołuje się na źródła, które informują o niespodziewanym ruchu obecnego właściciela TVN, Warner Bros Discovery. Polska stacja miałaby trafić do sprzedaży i być może nawet niedługo, bowiem nie jest to kwestia samych rozważań, ale już podejmowanych kroków.

TVN na sprzedaż, Warner Bros Discovery rozpoczął proces sprzedaży stacji

Jak napisała na swoim portalu agencja Reutera, aż cztery źródła im przekazały informacje o ruchu zagranicznego inwestora. Podobno banki są już od kilku tygodni w kontakcie z potencjalnymi nabywcami. Grupę Warner Bros Discovery w sprzedaży wspierają doradcy JPMorgan, zaś dokumenty sprzedażowe, miałyby zostać rozesłane już na początki 2025 roku, czasu zostało niewiele!

Obecny właściciel uspokaja, rzecznik firmy przekazał, że priorytetem podczas rozważania potencjalnego nabywcy jest przede wszystkim troska o utrzymanie niezależności i swobody mediów informacyjnych. JPMorgan z kolei nie odpowiedział na komentarze Reutera, a TVN odsyła do kontaktu z Warner Bros Discovery.

Jako że jest to rodzima stacja, czasami łatwo zapomnieć, że grupa TVN to potężna firma, w skład której wchodzą aż 24 kanały takie jak główny program TVN oraz TVN24, TVN24BIS, TTV, HGTV i inne. Agencja Reutera dotarła do dwóch kolejnych źródeł, podających potencjalną wartość sprzedaży na około 1 000000000 euro, pierwsze cztery osoby wolały niczego nie mówić, aby nie zostać połączone z przeciekiem. Zainteresowanie zakupem ma dopływać zarówno z Polski jak i zza granicy.

Jednak cały proces może napotkać trudności związane z polskim rządem. Wszystko ze względu na wciągnięcie TVNu i innych stacji na listę firm strategicznych dla naszego kraju. TVN został wykupiony przez zagranicznych inwestorów prawie dekadę temu. Stacja stała się częścią Warner Bros Discovery gdy w 2022 roku doszło do połączenia obydwu firm.