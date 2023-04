Do czego może być wykorzystane AI? Cóż - może posłużyć do nauki, może pomagać nam w codziennej pracy, pisząc maile i tworząc prezentacje, może tworzyć muzykę, obrazy, a nawet - pisać kod komputerowy. Jeżeli jednak chcemy - może tez posłużyć do tworzenia scamów. W końcu ludzie nie od dziś nabierają się na telefony od policji/wnuczka/rodziny, więc jeżeli AI wygeneruje nam fikcyjną postać, można za jej pomocą oszukać naprawdę sporo ludzi. Jedna z aktywistek Sieci Obywatelskiej, Martyna Regent, postanowiła sprawdzić, czy AI może posłużyć do realizacji jej planu na udowodnienie czegoś w plebiscycie Polski Press.

Agata Bąk to zdjęcie, opis stanowiska i nic więcej. Tyle wystarczyło, by nabrać Dziennik Bałtycki

Media z grupy Polski Press co jakiś czas organizują plebiscyty, takie jak "Osobowość Roku" w regionach, w których działają poszczególne media w grupie. Celem Sieci Obywatelskiej było pokazanie, że konkursy te to tak naprawdę sposób na biznes. Głosuje się w nich bowiem za opłatą. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by wykupić sobie kliknięcia i zagłosować samemu na siebie. Postanowiono to udowodnić, generując zdjęcie i opis stanowiska nieistniejącej osoby, a następnie - sprawiając, by wygrała.

W redakcji Dziennika nikt nie pokusił się o jakiekolwiek sprawdzenie, czy zwycięzca plebiscytu faktycznie istnieje. Zaproszenie na galę wysłano... SMS'em. Czego to dowodzi? Cóż, z jednej strony, AI odegrało ważną rolę w całym procederze, ale myślę, że w tym wypadku wszystkie oczy zwrócone są na należącą do Orlenu sieć Polska Press i standardy ich plebiscytów. Jeżeli szybkie wyszukanie kandydata w Google ujawniłoby przekręt, to jaką realną wartość ma tak przyznana statuetka?

Myślę, że każdy może na to odpowiedzieć sobie sam.