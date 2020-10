PlayStation Plus w listopadzie. Gry na PlayStation 4 i PlayStation 5

Październik z PlayStation Plus powoli dobiega końca, a wraz z nim kończy się obecna generacja konsol. Już w listopadzie na rynku zadebiutuje Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Oba sprzęty oferować będą gry w ramach płatnych abonamentów. Jeśli posiadacie PlayStation Plus, to jeszcze przez kilka dni macie możliwość przypisania do swoich kont Need for Speed Payback i Vampyr. Listopadowa oferta dotyczyć będzie posiadaczy konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Tradycyjnie, Sony prezentuje nowe gry na kilka dni przed ich udostępnieniem w PlayStation Store — co ma miejsce w pierwszy wtorek miesiąca. Co więc pojawi się w ofercie od 3 listopada? Tego dnia pojawią się dwie gry dostępne na PlayStation 4. Będzie to Śródziemie: Cień Wojny oraz Hollow Knight: Voidheart Edition. Dwa mocne tytuły, które przyciągną przed ekrany telewizorów na długie godziny. Śródziemie: Cień Wojny zabierze graczy świata Tolkiena, w którym gracze pokierują losami strażnika Czarnej Bramy stając do walki z armią Saurona.

W listopadzie, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

⚔️ Śródziemie: Cień Wojny

👿 Hollow Knight: Voidheart Edition

🐛 Bugnsnax – dostępny tylko na PS5. Benefit nie jest dostępny na PS4. pic.twitter.com/eRs4AKRP8g — PlayStation Polska (@PlayStationPL) 28 października 2020

Hollow Knight to rozbudowana gra typu metroidvania. Wymagająca platformówka zaoferuje wciągającą historię i pozwoli na odkrywanie zdradzieckich jaskiń, pradawnych miast i śmiercionośnych pustkowi. Jako tytułowy Hollow Knight gracze stają do walki z istotami mroku i zawierają przyjaźnie z przedziwnymi robalami.

Trzecią grą, którą będzie dostępna wyłącznie dla posiadaczy konsoli PlayStation 5, jest Bugsnax. W grze Bugsnax gracze ruszają w podróż na wyspę Snaktooth zamieszkiwaną przez stwory zwane bugsnaxami. Te, będące w połowie robalami, w połowie przekąskami, czekają na odkrycie. W tle mają miejsce dziwne wydarzenia — odkrywczyni, która zaprosiła głównego bohatera na wyspę, zniknęła, a jej towarzysze zostali rozproszeni po wyspie — czekając na ratunek. Bugsnax, choć jest tytułem na PS4 i Ps5 w ofercie PlayStation Plus dostępny będzie tylko na nową generację konsoli.

PlayStation Plus w listopadzie. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

Prawdopodobnie w większość z gier, które posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także po premierze konsoli PlayStation 5. A ta na półki polskich sklepów trafi 19 listopada. Sony potwierdza, że wsteczna kompatybilność do obecnej generacji dotyczyć ma 99% tytułów — choć podobno nie oznacza to wcale, że będzie można w nie zagrać już po przyniesieniu konsoli do domu. Ostatnie przecieki sugerują, że kolejne gry ze wstecznej kompatybilności będą działać po aktualizacjach systemu PS5. W listopadzie zadebiutuje także PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które będzie można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus,