PlayStation rozpieszcza graczy. Za odpowiednią cenę

Minione miesiące kwestii droższych abonamentów PlayStation Plus były całkiem interesujące, choć wciąż brakuje w nich prawdziwych bomb, jak w przypadku Game Passa, w którym gracze mogą oczekiwać wielu premierowych tytułów od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i największych partnerów wydawniczych. Nie da się jednak ukryć, że gracze płacący więcej mają w co grać. W ostatnim czasie pojawiły się m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon, Wild Hearts Standard Edition, Watch Dogs 2, Night in the Woods, Far Cry 5, czy God of War Ragnarök. Nie można też zapominać o klasykach ze starych generacji konsol, które są dostępne w najdroższym abonamencie, Premium, czy możliwości grania w chmurze w wybrane pozycje.

Teraz poznaliśmy gry, które jeszcze w tym miesiącu pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych pozycji z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z grania w chmurze wybranych gier oraz otrzymacie dostęp do klasyków z poprzednich generacji. W co zagrać w maju?

PlayStation Plus Extra i Premium w maju. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

20.05 pojawią się

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

Sand Land (PS4, PS5)

Soul Hackers 2 (PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5)

Battlefield V (PS4)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4, PS5)

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5)

Humankind (PS4, PS5)

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5)

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4, PS5)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Battle Engine Aquila (PS4, PS5) – gra z PS2

PlayStation Plus Extra i Premium. Gry które znikną w najbliższym czasie

PlayStation przypomina też, że tytuły dodawane do katalogu gier i katalogu klasyków, nie są tam na stałe. Choć nie mamy jasnej komunikacji, jak w przypadku Xbox Games Pass, na temat tego, co zostanie usunięte, z pomocą przychodzą konsole, gdzie dostępna jest zakładka z listą tytułów, które wkrótce znikną.

22.05 znikną