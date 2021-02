Nie działa Ci PlayStation Network? Spokojnie, to tylko awaria

Wczoraj wieczorem ogrywałem świeżutkie demo Outriders od polskiego studia People Can Fly i kilkukrotnie zostałem wyrzucony z gry, a później nie mogłem się do niej zalogować. Tak jak wiele dzisiejszych strzelanek, gra nawet w trybie dla jednego gracza korzysta z sieci PlayStation Network – również demo, gdybyście chcieli pograć ze znajomymi. Myślałem, że może chodzi o ten konkretny tytuł, ale jednak problem dotyczy sieci PlayStation.

Gry na PlayStation mają problemy sieciowe

Awaria nie dotyczy całej usługi, da się wejść do sklepu, dokonać zakupu, zarządzać swoim kontem i rozmawiać ze znajomymi na imprezach. Problemy mają gry wymagające podłączenia do sieci i dotyczy to wszystkich konsol – PS Vita, PS3, PS4 oraz PS5.

Niektórzy mają problemy z graniem w Call of Duty: Warzone, inni w Minecrafta, Fortnite’a oraz Destruction AllStarts, ale takie na przykład Fall Guys działa bez problemu. To więc niejako loteria, ale problem istnieje, o czym informuje zarówno ogólny downdetector: