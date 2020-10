Zmiany są małe, ale mają ogromny wpływ

To co bardzo mi się nie podoba to wprowadzenie pasków z życiem nad głowy przeciwnika. Zabija to pewien element realizmu, o ile możemy w ogóle o nim mówić. Dokładnie wiemy ile życia zostało przeciwnikowi i w jakim jest stanie, a to naprawdę cenna informacja, która może odmienić los potyczki 1:1.

Po drugiej stronie skali jest zmiana tzw. killingstreaks na scorestreaks (nie tyle zmiana co powrót do nich). To mechanizm pozwalający na odpalenie wsparcia takich jak samolot szpiegowski czy artyleria. W Modern Warfare, aby móc się tym cieszyć trzeba było ubić odpowiednią ilość przeciwników bez ponoszenia śmierci. Oznaczało to, że w przypadku mocnego składu pod drugiej stronie lub niewprawnego oka, gracz nie miał szansy cieszyć się nalotem zrzuconym na głowy swoich rywali. Teraz liczy się również realizacja celów taktycznych mapy, dlatego przy odpowiednij ilości główkowania i sprytu każdy to ogarnie.

Kilkukrotnie wspominałem o tym, że to inna gra. Powiem Wam szczerze, że ciężko to dokładnie opisać bo chodzi o „czucie” tego co się dzieje. Nie ma typowych sprintów, dynamika gry i otoczenia jest inna. To taka seria małych niuansów, która sprawia, że nie można po prostu przeskoczyć z jednego tytułu na drugi. Trzeba chwili, aby się skalibrować i ustawić pod Cold War. Czy to źle? Absolutnie nie!