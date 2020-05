Outriders na pierwszym pokazie. Shooter od Square Enix ma się naprawdę nieźle

Zapowiedź Outriders spotkała się z ciepłymi komentarzami ze strony graczy. Przez rok o grze było niestety cicho. Teraz temat wraca w związku z transmisją marki People Can Fly i Square Enix. Transmisja dotycząca gry odbyła się dzisiaj. Zaprezentowano nowy gameplay, areny, nowe umiejętności, szczegółowe opisy klasy postaci oraz update deweloperski. Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery Outriders, prawdopodobnie możemy jednak spodziewać się jej pod koniec tego roku. Tytuł trafi na PC i konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz PlayStation 5 i Xbox Series X.

Outriders uchyla kolejne rąbki tajemnicy









Twórcy pochwalili się nowościami, jakie przygotowali do Outriders. Wyczekujący fani na pewno są dużo bardziej zaciekawieni i mają jeszcze więcej powodów do niecierpliwości. A to jeszcze nie koniec nowości! Na początku zaprezentowano fragment rozrywki z pierwszego miasta, jakie odwiedzimy w grze. Przybliżono zarys fabuły i zadania, jakie będą stały przed graczem w trakcie rozgrywki. Dynamiczny pokaz zaprezentował nam walkę z potworami z użyciem broni palnej oraz umiejętności specjalnych. Trochę potworzych jęków, dużo krwi i po sprawie – klasyka. Zaraz po tym zaprezentowano interfejs. Będzie można dostosować go do własnych preferencji, zwiększając i zmniejszając liczbę informacji na ekranie. Poziom trudności będzie ustawiany dynamicznie. Gra ma zachowywać odpowiedni dla gracza poziom wyzwania. Wyższe poziomy świata będą trudniejsze, na niższych gracze będą mogli cieszyć się lekką rozgrywką i poznawaniem historii. Tiery trudności zmienia się trakcie rozgrywki – coś w stylu Diablo 3. Obiecująco wygląda tryb kooperacyjny, który wydaje się wręcz najbardziej sensownym sposobem rozgrywki. Porządna rozwałka z przyjaciółmi zawsze jest w cenie, prawda?

W trakcie prezentacji pokazano również pierwszą z klas – Manipulanta (Trickster). To klasa zabójcy, pozbywająca się wrogów z zaskoczenia. Jego umiejętności aktywne i pasywne można również dobrać tak, aby służył jako tank. Klasa z pewnością spodoba się każdemu, kto w grach lubi wybierać szybkich i skutecznych zabójców, którzy grają zdecydowanie agresywnie zamiast się osłaniać. Zabijanie wrogów dodaje Manipulantowi zdrowia.

To pierwsza z kilku transmisji, które szykują dla nas twórcy. Kolejne prezentacje czekające na graczy będą uchylały kolejne rąbki tajemnicy, wyjaśniając kolejne aspekty rozgrywki czy mechaniki. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych oraz kanały YouTube gry, aby zawsze być na bieżąco. Zapowiada się naprawdę niezła i dynamiczna produkcja.