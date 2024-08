Nie wiesz na czym słuchać płyt winylowych? Ta firma ma dla ciebie odpowiedź

Szukacie gramofonu, ale kompletnie nie wiecie, co wybrać? Ci, którzy dopiero zaczynają zabawę z muzyką na płytach winylowych wkrótce będą mieć łatwiej. Audio-Technica przedstawia swój najnowszy produkt, który ma być właśnie odpowiedzią na ich wymagania.

Muzyka analogowa od lat przeżywa swój renesans, jednak wejście do świata gramofonów i słuchania muzyki z czarnych krążków nie jest takie łatwe. O ile zakup samej płyty nie jest niczym trudnym (chyba, że mówimy o limitowanym wydaniach rozchodzących się w mgnieniu oka), tak zakup odpowiedniego sprzętu do grania może wywołać zawrót głowy – tym bardziej jeśli się na tym kompletnie nie znamy. Z pomocą przychodzi Audio-Technica, firma która na rynku muzycznym działa od lat. To właśnie ich najnowszy gramofon ma być odpowiedzią na potrzeby tych, którzy w świat winyli dopiero wchodzą.

Najważniejszym elementem AT-LP70XBT jest wkładka gramofonowa AT-VM95C, którą Audio-Technika stworzyła z wykorzystaniem swojego wieloletniego doświadczenia w produkcji gramofonów. Wkładka jest zintegrowana z ramieniem o kształcie litery "J" i ma igłę o szlifie sferycznym. Według informacji producenta, dzięki niej gramofon zapewnia świetną separację kanałów i niski poziom zniekształceń, co przekłada się na uzyskanie wyższej jakości dźwięku. Warto zaznaczyć, że w razie potrzeby igłę można wymienić na inną z serii VM95 – np. na model o szlifie eliptycznym, MicroLine lub Shibata.

Audio-Technica AT-LP70XBT. Gramofon dla początkujących

Czym charakteryzuje się Audio-Technica AT-LP70XBT? To m.in.:

Wsparcie dla Bluetooth: szybkie połączenie z głośnikami, słuchawkami i innymi urządzeniami obsługującymi BT. Do tego wsparcie dla kodeka Qualcomm aptX Adaptive, który zapewniać ma najwyższą jakość dźwięku.

szybkie połączenie z głośnikami, słuchawkami i innymi urządzeniami obsługującymi BT. Do tego wsparcie dla kodeka Qualcomm aptX Adaptive, który zapewniać ma najwyższą jakość dźwięku. Dwie prędkości odtwarzania: gramofon bez problemy radzi sobie z odtwarzaniem płyt przy prędkościach 33 1/3 i 45 RPM.

gramofon bez problemy radzi sobie z odtwarzaniem płyt przy prędkościach 33 1/3 i 45 RPM. Wbudowany przedwzmacniacz: połączenie z systemami audio bez potrzeby dodatkowego wzmacniacza. Bardziej zaawansowani użytkownicy docenią możliwość wyłączenia przedwzmacniacza.

połączenie z systemami audio bez potrzeby dodatkowego wzmacniacza. Bardziej zaawansowani użytkownicy docenią możliwość wyłączenia przedwzmacniacza. Stylowa i funkcjonalna konstrukcja: obudowa antyrezonansowa redukuje niepożądane hałasy i pozwala na uzyskanie czystego dźwięku.

Audio-Technica AT-LP70XBT sprzedawany jest w zestawie z m.in. filcową matą i zdejmowaną, mocowaną na zawiasach pokrywą przeciwpyłową. W sprzedaży dostępne będą dwie wersje kolorystyczne gramofonu: czarna i biała, choć pojawiają się też wzmianki o dostępności gramofonu w kolorze czarno-brązowym. Urządzenie trafi do sprzedaży w połowie września. Sugerowana jego cena to ok. 1100 zł. Szczegóły związane z dostępnością i cennikiem pojawią się bliżej premiery.