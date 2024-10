PlayStation kasuje swój hit z cyfrowego sklepu. Kup, nim będzie za późno!

LittleBigPlanet 3 na PlayStation 4 zadebiutowało w 2014 r. oferując jeszcze więcej przygód Sackboya i jego nowych przyjaciół, z których każdy ma unikalne zdolności urozmaicające rozgrywkę. Gra chwalona była za tryb fabularny, choć wytykano jej to, że jest zbyt krótki. Tytuł ten otwierał jednak przed graczami nieskończone wręcz możliwości dzięki zawartości tworzonej przez społeczność – w tym poziomów tworzonych specjalnym edytorem. Mimo problemów z długimi czasami ładowania i problemami, które na przestrzeni ostatnich lat nie zostały wyeliminowane, gra dostarczał wielu pozytywnych wrażeń, zwłaszcza dla fanów kreatywnej zabawy​.

Do czasu. W kwietniu tego roku PlayStation poinformowało, że wyłącza serwery LBP3, co związane było z masowymi atakami hakerów. Firma się poddała i zamiast przeciwdziałać tym atakom, postanowiła całkowicie zrezygnować ze wsparcia online dla tej gry, które 10 lat po swojej premierze wciąż cieszyła się popularnością – głównie za sprawą poziomów tworzonych przez społeczność. Wyłączenie serwerów sprawiło, że gra straciła najważniejszy swój komponent, co z pewnością odbiło się na zainteresowaniu ze strony fanów. Wszystkie usługi online, w tym dostęp do dzieł innych graczy LittleBigPlanet 3, nie są już dostępne. Zawartość stworzona przez graczy przechowywana lokalnie na PS4 będzie wciąż dostępna. Możesz nadal tworzyć zawartość i korzystać z niej na swoim PS4, ale nie da się jej udostępniać. Elementy offline, takie jak kampania, nadal będą grywalne.

Ostatnia szansa na zakup LittleBigPlanet 3 i dodatków z PlayStation Store

To jednak za mało, gdyż PlayStation postanowiło całkowicie zapomnieć o LittleBigPlanet 3 i zapowiada usunięcie gry z PS Store. W mediach społecznościowych serii twórcy zamieścili ogłoszenie, z którego wynika, że gracze nie mają zbyt wiele czasu, by nadrobić zaległości i kupić LBP3 wraz z dodatkami, by móc zagrać w przyszłości na PS4 lub PS5.:

31 października gra zniknie bezpowrotnie z PlayStation, podobnie jak setki dodatków, które, choć kosmetyczne, wprowadzają do podstawowej wersji gry jeszcze więcej zabawy. Oczywiście chodzi o cyfrową wersję gry. Ta, sprzedawana w pudełkach, wciąż jest dostępna w polskich sklepach. Warto jednak zaznaczyć, że nie zawiera ona żadnej zawartości dodatkowe, a DLC znikną bezpowrotnie wraz z końcem miesiąca. Jesteście posiadaczami abonamentu PlayStation Plus Extra? Jeszcze przez kilka dni, do 15 października, LittleBigPlanet 3 dostępne w jest katalogu gier – po tej dacie gra zostanie jednak usunięta. Co ciekawe, w sieci pojawiają się plotki, że usunięcie gry ze sklepu ma mieć związek z prowadzonymi pracami nad remasterem gry. Czy rzeczywiście LBP3 powróci w wersji na PS5? Przekonamy się niebawem.