Oczywiście oba zdjęcia robione są trochę „pod tezę”. Zauważcie, że każda z tych fotek zrobiona jest nieco pod kątem, PS5 jest bliżej obiektywu, co optycznie ją powiększa względem obiektów obok – jednak i tak jest zdecydowanie większa od pozostałych urządzeń.

I tu niestety pojawia się pewien problem, który dotyczy również mnie – obmierzyłem sobie szafkę pod telewizorem i nie ma opcji żeby PS5 zmieściła się w niej leżąc, będzie wtedy nieco za szeroka. Pozostaje więc postawienie takiego „monumentu” na szafce lub obok niej. Niby to nie problem, ale nie każdy ma taką możliwość i będzie musiał kombinować.

Umówmy się – PS5 nie wygląda też tych zdjęciach tak dobrze, jak na oficjalnych renderach i jednak bardziej odpowiada mi wygląda nowego Xbox Series X. Szczególnie, że konsola Microsoftu już nawet nie wydaje się, tylko po prostu jest od PS5 dużo mniejsza i zgrabniejsza. Dodatkowo w takim porównaniu bardziej podoba mi się ten „nijaki” wygląd XBX, PS5 prezentuje się natomiast jak statek kosmitów, który przybył z odległej galaktyki.

Podejrzewam jednak, że duży rozmiar PlayStation 5 to w pełni świadoma decyzja projektantów, a nie szalony pomysł designera obudowy. Wszyscy wiemy, że zarówno PlayStation 4 jak i PlayStation 4 Pro może i były zgrabne, ale wentylatory działały w nich bardzo głośno. Gram teraz sporo na Xbox One X i w takich samych warunkach, przy takich samym obciążeniu praktycznie nie słyszę konsoli – różnica jest kolosalna. Podobno PS5 jest ciche, więc to jak najbardziej dobre wieści i jeśli wynika to w dużej mierze z wielkości obudowy, a co za tym idzie dużej przestrzeni dla obiegu powietrza wokół podzespołów – jestem w stanie tak duży rozmiar zaakceptować. Ergonomia ponad aspekt wizualny – zdecydowanie.

Sony jest bardzo oszczędne jeśli chodzi o szczegóły PlayStation 5. To niedobrze

Jesteśmy miesiąc przed premierą PlayStation 5, a wciąż nie wiemy o sprzęcie tak dużo jak powinniśmy. Co ze wsteczną kompatybilnością? Plotek i niepotwierdzonych informacji jest tak dużo, że ciężko uznać jedną konkretną za prawdziwą. To niestety źle wróży – jeśli wszystko byłoby tak jak sobie tego życzymy, Sony już od dawna trąbiłoby tym na prawo i lewo. A nie trąbi, więc pewnie czeka nas niemiłe rozczarowanie. Oczywiście mam nadzieję, że się mylę, ale za długo już przyglądam się branży żeby być tak naiwnym.

Niby pierwsi japońscy testerzy twierdzą, że PlayStation 5 jest ciche, ale obawiam się nieco, że to po prostu działania PR-owe firmy i faktyczne osiągi oraz kulturę pracy PS5 przestawi nam tak naprawdę dopiero Digital Foundry, które nie cacka się ze sprzętami i wyciąga kawę na ławę.

Nieco dziwnym jest również to, że choćby w polskim internecie obserwujemy ogromną ofensywę marketingową nowych Xboksów, a PlayStation 5 prawie w ogóle się nie pojawia. Czyżby to jakieś odgórne wytyczne z centrali? A może zbieranie sił na ogromną akcję promocyjną, która na przełomie października i listopada przykryje cały internet? Istnieją oczywiście przypuszczenia, że Sony jest tak pewne PS5 bazując na sukcesie PlayStation 4, że tym razem będzie polegać przede wszystkim na nim. Nie wiem czy pamiętacie, ale w przypadku PlayStation 3 stającym na barkach popularności PlayStation 2 nie wyszło to najlepiej i konsola nadgoniła dopiero w końcowych latach swojej obecności na rynku. Ciekawe czy podobnie będzie z PlayStation 5 – bo co jak co, ale w nadchodzącej generacji Xbox jest ultratrudnym przeciwnikiem i może się okazać, że tym razem przywiązanie do marki będzie niewystarczające. Szczególnie, że najwięcej potknięć przed premierą zaliczyło właśnie Sony, a Microsoft zdaje się iść przez te ostatnie miesiące naprawdę zgrabnie. Jak nigdy dotąd.

Przeczytaj też:

Specyfikacja PlayStation 5

Porównanie PlayStation 5 i Xbox Series X – która konsola jest mocniejsza?

Znamy polską cenę PlayStation 5! Jest taniej niż się spodziewaliśmy

źródło: 1, 2