Player za 1 grosz w nowej promocji dla klientów Play

Pośród polskich platform streamingowych ciężko znaleźć konkurencję dla Netfliksa czy HBO Max. Nasz rodzimy rynek ma jednak kilka dobrze prosperujących pozycji, które co prawda nie wychodzą poza ramy kraju, jednak na polskim podwórku sprawują się całkiem znośnie. Jedną z nich jest Player, skierowany stricte do widzów stacji TVN. Tych zaś z pewnością ucieszy promocja Play, dzięki której z Playera można skorzystać niemalże za darmo.

Streaming TVN za bezcen

Play w ramach współpracy z TVN przygotował dla swoich klientów specjalną ofertę, w ramach której użytkownicy skorzystać będą mogli z miesięcznej subskrypcji Playera za zaledwie 1 grosz. Jest jednak jeden haczyk. Aby skorzystać z promocji, płatność musi zostać wykonana za pomocą usługi „zapłać z Play”. Warto mieć także na uwadze fakt, że promocja obejmuje pakiet z reklamami, a klienci będą mogli skorzystać z niej tylko raz.

Standardowa cena pakietu na 30 dni wynosi 8 zł. Nie jest to zatem ogromny koszt jednak pierwszy miesiąc za 1 grosz to całkiem miła oferta. Aby aktywować promocję, należy najpierw zaakceptować regularną cenę, która następnie zostanie obniżona na fakturze i w aplikacji Play24. Po zaksięgowaniu transakcja zostanie potwierdzona SMS-em. Klienci Play będą mogli skorzystać ze zniżki do końca czerwca lub do wyczerpania puli pakietów promocyjnych.