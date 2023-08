Najchętniej oglądane filmy i seriale w Polsce - lipiec 2023

Kilka pewniaków i kilka niespodzianek - tak można podsumować najpopularniejsze filmy i seriale w Polsce w lipcu 2023. Wśród tytułów powinniście też znaleźć coś nowego dla siebie do obejrzenia.

Czy opinie krytyków lub innych widzów mają jakieś przełożenie na oglądalność? W poszczególnych przypadkach na pewno, ale nie brakuje przykładów na to, że nawet mało przychylne lub skrajnie negatywne oceny mogą w ogóle nie zniechęcać widzów do sięgnięcia po dany serial czy film. Przyglądając się najpopularniejszym tytułom lipca w Polsce, które znajdziemy w rankingach TOP 10 seriali i TOP 10 filmów od Justwatch.com, nie sposób nie zwrócić uwagi na wysokie pozycje "Babilonu", "Tajnej inwazji" czy "Wiedźmina". Wokół każdego z tych tytułów powstało niemałe zamieszanie, które cechowało się (bardzo) krytycznym wydźwiękiem. Najwyraźniej nie wpłynęło to tak bardzo na decyzje widzów, którzy licznie oglądali każdą z tych produkcji.

TOP 10 najpopularniejsze filmy w Polsce na VOD lipiec 2023

Zaskoczeniem, i to dość pozytywnym, jest natomiast niezwykle wysoka pozycja filmu "Przymierze" Guy'a Ritchiego, który zajął pierwsze miejsce. Zdołał wyprzedzić "65", "Babilon" i "Johna Wicka 4". Wśród filmów w TOP 10 znalazł się nawet "Krzyk 6", który niedawno zawitał na Netfliksa, co mogło w dużym stopniu zdecydować o tym, jak dużo osób wyraziło nim zainteresowanie. Niespodzianką jest też 9. pozycja "Aftersun" - filmu spoza typowo mainstreamowych produkcji, który można zobaczyć w abonamencie HBO Max.

Dobrze poradziły sobie "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" oraz "Strażnicy Galaktyki Vol. 3", czyli dwa kinowe hity. Prawdopodobnie największym zaskoczeniem jest obecność w zestawieniu "Ostaniego pojedynku" Ridley'a Scotta, ponieważ film był dodany na samym końcu czerwca i przez cały lipiec zebrał na tyle duże zainteresowanie, by znaleźć się w środku stawki na 6. miejscu. Oczko wyżej, bo na 5. pozycji jest "Gra fortuny" - drugi film Ritchiego w zestawieniu. Jakiś czas temu był pokazywany w kinach, ale nie udało mu się zrobić oszałamiającego wyniku. Na VOD lepiej radzi sobie wyżej oceniane "Przymierze", które rzeczywiście prezentuje (znacznie) wyższy poziom od wcześniejszego projektu reżysera.

TOP 10 najpopularniejsze seriale w Polsce na VOD lipiec 2023

Jeśli chodzi o ranking seriali, to możemy mówić o solidnym szoku. Pierwsza trójka najpopularniejszych tytułów w lipcu 2023 to seriale, których raczej nikt się tam nie spodziewał. Zestawienie otwiera "Tajna inwazja", która z odcinka na odcinek okazywała się coraz większym rozczarowaniem fabularnym, aż ostatecznie okrzyknięto serial najgorszą produkcją Marvela od lat. Nie inaczej komentowane są nowe (tak jak i poprzednie) odcinki "Wiedźmina", które wśród widzów cieszą się złą sławą, ale najwyraźniej to nie zniechęca większości z nich od obejrzenia dalszych przygód Geralta.

Ostatnie miejsce na podium zajął "Jack Ryan". Finałowy sezon serialu mógł skupić większe zainteresowanie na sobie, ale tak wysoka pozycja serialu Prime Video to niemałe zaskoczenie, ponieważ do tej pory nie była to raczej popularna produkcja wśród masowego polskiego widza. Wciąż wysokie miejsce zajmuje "Silos", który prawdopodobnie niesiony jest zachwytami tych, którzy widzieli całość i głośno o tym mówią (w sieci), a zaraz za nim znajduje się "W powietrzu" - inny serial Apple TV+. Na niego też raczej mało kto czekał, a okazuje się być nadzwyczaj udanym projektem.

Znakomicie musi oglądać się w dalszym ciągu "Sukcesja", która zamyka TOP 10 seriali lipca, mimo że finał był wyemitowany na sam koniec maja. Bardziej popularne są "Pełne koło" z HBO Max, "Star Trek: Nieznane nowe światy" od SkyShowtime i "Fundacja" - kolejny serial Apple TV+. Na 6. pozycji znalazł się serial "Stamtąd" określany mianem następcy "Zagubionych". Ciekawe, czy popularność seriali nawiązujących do hitu stacji ABC spowoduje, że komuś przejdzie przez głowę pomysł wznowienia serialu lub powrót do tej marki w inne formie.