Marzec w Playerze przyniósł szereg nowości i powrotów ulubionych seriali i programów z katalogu kanałów TVN. I nie ma się co dziwić. To właśnie powrót wiosennej ramówki interesuje widzów najbardziej. Nowe odcinki "Papierów na szczęście", "Na Wspólnej", "Sekretów życia", "True Love", "Kto to wie?", "Gogglebox. Przed telewizorem", “Kuchennych rewolucji”, "Azji Express", "99 - Gra o wszystko. VIP", "MasterChef Junior" i "Kuby Wojewódzkiego". Premiery pokroju "Ugotowani w parach", "Diabelnie boskie", czy „Nastolatki rządzą… kasą” to dopiero początek. A co na platformie przyniesie kwiecień? Sprawdzamy rozpiskę na kolejne tygodnie!

Kadr z serialu "Pati" Źródło: Player.pl

Niewątpliwie największą premierą tego miesiąca jest serial "Pati". Pozycja obowiązkowa dla fanów “Skazanej” i poruszających historii. "Pati", w którą wciela się Aleksandra Adamska to koleżanka Alicji Mazur (Agata Kulesza) z celi. Swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów oryginalnego serialu. Odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku. Teraz użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia. Tytuł na platformie zadebiutuje pod koniec miesiąca - 28 kwietnia.

Player w kwietniu. Premiery: seriale, dokumenty, filmy

W kwietniu w Playerze pojawi się też masa filmów dokumentalnych i kinowych produkcji:

7.04

"Grupa Lost Boy - na tropie globalnej siatki pedofili" - film dokumentalny

"Niebezpieczni Dżentelmeni"

"JFK: Droga do prawdy" - film dokumentalny

"9 mil" - film dokumentalny

"Francuski numer"

14.04

"Pies"

"Prawdziwa historia"

"Wielka Gilly"

"Wciąż ją kocham"

"Kto napisze naszą historię" - fabularyzowany film dokumentalny

21.04

"Operacja Mincemeat"

"Wenus w futrze"

"Niezgodna"

"Zbuntowana"

"Wierna"

28.04

"Jeden strzał"

"W lepszym świecie"

"Demaskator"

"Johnny English"

W kwietniu pojawiają się też nowe tytuły w Player na życzenie. To m.in. "Wielki zielony krokodyl domowy" (1.04), "Babilon" (6.04), "Mumie" (6.04), "W trójkącie" (7.04), "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" (22.04).