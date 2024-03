Co ma do zaoferowania Player w 2024 roku?

Rok 2024 przynosi nam mnóstwo produkcji filmowych i serialowych, którym warto się przyjrzeć. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami kina akcji, dramatu, komedii czy też kryminałów, w poniższym rankingu powinniście znaleźć coś dla siebie. Jeśli bardziej od filmów interesują Was seriale, te znajdziecie w drugiej części artykułu.

Najlepsze filmy na Playerze w 2024

W tej sekcji przedstawimy Wam nasze subiektywne zestawienie najciekawszych produkcji, które możecie obejrzeć w 2024 roku na Playerze. Pod uwagę wzięliśmy zarówno opcję wypożyczeń na 48 godzin, jak i plany subskrypcyjne.

7 uczuć

Adaś Miauczyński (znany już z innych filmów Marka Koterskiego) stawia czoła własnym demonom z przeszłości, próbując na nowo zrozumieć siedem podstawowych uczuć: radość, złość, smutek, strach, samotność, wstyd i poczucie winy. Ta nieprzewidywalna podróż w głąb siebie obfituje w niezliczone sytuacje, które rozśmieszają, wzruszają i przywołują demony w nas samych. Koterski mistrzowsko balansuje między humorem a dramatem, tworząc film, który prowokuje do refleksji i introspekcji naszych własnych uczuć.

American Beauty

"American Beauty" robi wrażenie nawet po latach od premiery. Kevin Spacey w roli nieszczęśliwego ojca i męża, który stara się znaleźć sens życia w świecie pozornego szczęścia, wciąga widza w pełną ironii i głębi historię. Reżyser Sam Mendes w mistrzowski sposób ukazuje pustkę za fasadą idealnego życia, sprawiając, że ten film pozostaje aktualny i wzruszający. A może nawet bardziej aktualny niż w 2000 roku...?

Autor widmo

W thrillerze politycznym "Autor widmo", reżyser Roman Polański przenosi widza w mroczny świat intryg i manipulacji. Ewan McGregor w roli ghostwritera, który odkrywa mroczne sekrety byłego premiera, wciąga nas w skomplikowaną grę na najwyższych szczeblach władzy. Niepokojąca atmosfera, która buduje się na ekranie, sprawiają, że film trzyma widza w napięciu do samego końca.

Boże Ciało

"Boże Ciało" to opowieść o wierze i miłości, która porusza, a momentami też bawi. Reżyser Jan Komasa w przemyślany sposób ukazuje drogę do przebaczenia i pojednania, przy jednoczesnym spojrzeniu na niewydolność różnych systemów (m.in. kościoła). To kino, które nie tylko wzrusza, ale także zmusza do refleksji nad wartościami i kondycją społeczeństwa.

Buntownik bez powodu

Klasyczny obraz buntu i poszukiwania tożsamości młodego pokolenia nadal inspiruje i porusza. James Dean w ikonicznej roli nastolatka, który nie może odnaleźć się w świecie dorosłych, wciąż robi wrażenie swoją autentycznością i charyzmą. Reżyser Nicholas Ray stworzył nie tylko film, ale również symbol, który przetrwał dziesięciolecia.

Człowiek, który gapił się na kozy

Absurdalny, ale zarazem intrygujący, "Człowiek, który gapił się na kozy" to film, który trudno zdefiniować w jednym zdaniu. George Clooney, Ewan McGregor i Jeff Bridges pojawiają się w niezwykłej opowieści o amerykańskim programie wojskowym, który eksperymentuje z paranormalnymi zdolnościami. Humor, absurd i niepewność to główne elementy tego filmu, który pozostawia widza z przemyśleniami nad granicą między rzeczywistością a metafizyką.

Dziennik zakrapiany rumem

"Dziennik zakrapiany rumem" to barwna podróż do świata egzotycznych przygód, kłopotów i miłości, osadzona na przełomie lat 50. i 60. XX w Portoryko. Główny bohater, Paul Kemp (Johnny Depp), opuszcza zgiełk Nowego Jorku, by rozpocząć nowe życie jako dziennikarz w lokalnej gazecie. To, co zaczyna się jako poszukiwanie spokoju, szybko zamienia się w wir emocji, gdy bohater poznaje tajemniczą Chenault (Amber Heard), zaręczoną z wpływowym przedsiębiorcą, Sandersonem. Wraz z ekscentrycznymi towarzyszami Paul musi zmierzyć się z moralnymi dylematami i zdradą, próbując jednocześnie uratować swoją dziennikarską niezależność i serce. Reżyser Bruce Robinson wplata w tę historię humor, ironię i refleksję nad wartościami, tworząc film, który porusza i bawi jednocześnie.

Efekt motyla

Znany z przełomowego podejścia do koncepcji czasu i przyczynowości, "Efekt motyla" wciąż pozostaje jednym z najbardziej intrygujących thrillerów science fiction, jakie kiedykolwiek powstały. Eric Bress i J. Mackye Gruber stworzyli historię, która podąża za poszukiwaniem sensu w chaotycznej rzeczywistości. Mistrzowskie połączenie osobistego dramatu z elementami fantastyczno-naukowymi sprawia, że ten film pozostaje na długo w pamięci.

Jerry Maguire

"Show me the money!" - ten kultowy cytat pochodzi właśnie z tego filmu. Tom Cruise w roli agenta sportowego, który stawia wszystko na jedną kartę, zapewnia nam zarówno dawkę emocji, jak i refleksji nad naturą sukcesu i przyjaźni. Reżyser Cameron Crowe w mistrzowski sposób połączył komedię z dramatem, tworząc niezapomnianą opowieść o odwadze, uczciwości i poszukiwaniu własnego miejsca na świecie.

W trójkącie

"W trójkącie" to film, który przenosi widza w świat luksusu, a jednocześnie konfrontuje z brutalną rzeczywistością. Carl (Harris Dickinson) i Yaya (Charlbi Dean), para celebrytów, staje przed nieoczekiwanym wyzwaniem, gdy ich rejs zamienia się w walkę o przetrwanie. Nagły sztorm demoluje jacht i zmusza pasażerów do zatrzymania się na bezludnej wyspie. Dotychczasowa hierarchia społeczna zostaje radykalnie zachwiana, gdy ocaleni zdają sobie sprawę, że przetrwanie zależy od zupełnie innych umiejętności niż te, którymi się dotąd posługiwali.

Jakie seriale obejrzeć na Playerze w 2024 roku?

Czas na maraton serialowy. W tej sekcji przedstawimy Wam nasze subiektywne zestawienie najciekawszych seriali, które w 2024 roku oferuje nam Player.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Serial "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to prawdziwa historia, która swojego czasu wstrząsnęła opinią publiczną w naszym kraju. Opowiada o dramatycznym losie Tomka Komendy, który spędził 18 lat w więzieniu, niesłusznie skazany za zabójstwo, którego nie popełnił. Produkcja przenosi widza w głąb śledztwa i procesu sądowego, ukazując zawiłości polskiego systemu sprawiedliwości i walczącego o swoje prawo do niewinności człowieka.

Broadchurch

"Broadchurch" to brytyjski serial kryminalny, który wciąga widza w mroczny świat małego nadmorskiego miasteczka, gdzie niemal każdy ma coś do ukrycia. Głównymi bohaterami są detektywi Ellie Miller (Olivia Colman) i Alec Hardy (David Tennant), którzy prowadzą śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa chłopca. Wraz z każdym odcinkiem odkrywamy kolejne sekrety mieszkańców miasteczka, a napięcie rośnie do kulminacyjnego finału. To serial, który wciąga od pierwszej minuty i trzyma w napięciu do samego końca. Jeden z najlepszych seriali kryminalnych, jakie kiedykolwiek powstały!

Peaky Blinders

"Peaky Blinders" to saga, która przenosi nas w mroczny świat przestępczej działalności rodziny Shelbych, działającej na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Thomas Shelby (Cillian Murphy) prowadzi swój gang żelazną ręką, starając się zdobyć wpływy i władzę w Birmingham. Dynamiczna akcja, doskonała kreacja postaci oraz wspaniale odwzorowany klimat epoki sprawiają, że ten serial jest prawdziwą gratką dla miłośników "mocnych" produkcji.

Upadek

"Upadek" to kolejny w naszym rankingu serial kryminalny, który przenosi widza w mroczny świat zbrodni. Przez całą historię podążamy za Stellą Gibson, inspektor policji, którą gra Gillian Anderson. Próbuje ona odkryć tożsamość oraz motywy bezwzględnego mordercy, Paula Spectora, który grasuje w Belfaście. Serial oferuje mieszankę kryminalnej zagadki oraz psychologicznego portretu przestępcy. Akcja nabiera tempa, a Gibson i Spector coraz bardziej pogrążają się w swoich obsesjach, prowadząc do nieuchronnego starcia, które zadecyduje o ich przyszłości i sprawiedliwości dla ofiar.

Millenium

"Millenium" to serial, który opowiada historię znaną z kultowej powieści Stiega Larssona. Główną bohaterką jest Lisbeth Salander, niezwykle inteligentna i niebezpieczna hackerka, która staje w obronie ofiar przemocy i korupcji. Razem z dziennikarzem Mikaelem Blomkvistem bada sprawy kryminalne, odkrywając mroczne tajemnice szwedzkiego społeczeństwa.

Most nad Sundem

"Most nad Sundem" to duńsko-szwedzki serial kryminalny, często wymieniany jako jedna z najciekawszych skandynawskich produkcji tego typu. Detektywi Saga Norén (Sofia Helin) i Martin Rohde (Kim Bodnia) muszą współpracować, by rozwiązać tajemnicze zbrodnie popełniane na granicy między dwoma krajami. To nie tylko historia detektywistyczna, ale również obraz społeczeństwa, które zmaga się z różnicami kulturowymi i politycznymi.