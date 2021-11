Jeden smartfon w abonamencie, drugi w prezencie. Opłaca się na święta przenieść do Play, również w dwójkę

Miesiąc grudzień to czas prezentów, więc jeśli właśnie zastanawiacie się nad zmianą operatora - w pojedynkę lub w dwójkę, warto sprawdzić świąteczną promocję Play, w której można obecnie otrzymać drugiego smartfona w prezencie - na przykład dla kogoś nam bliskiego.

Często tak jest, że zmieniając operatora i podpisując nową umowę nie robimy tego sami, lecz z kimś bliskim, partnerem, rodzicem, dzieckiem czy bratem lub siostrą - bo tak jest łatwiej, wygodniej i częściej dużo taniej niż branie abonamentu z osobna i to jeszcze u różnych operatorów.

W świątecznej promocji Play możemy przy przeniesieniu numeru lub podpisaniu nowej umowy otrzymać w prezencie drugiego smartfona, właśnie dla tej drugiej bliskiej nam osoby. Możemy to zrobić na dwa sposoby.

Gdy sami przenosimy jeden abonament - dostaniemy dwa smartfony, jeden w prezencie

W przypadku, gdy bliska nam osoba ma już abonament i umowa obowiązuje jeszcze przez jakiś czas, lecz chciałaby skorzystać już z nowego smartfona, możemy przenieść tylko swój abonament.

Samsung Galaxy A52s 5G + Samsung Galaxy A03s w prezencie

Przy wyborze abonamentu Play SOLO M za 60 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych, za Samsunga Galaxy A52s 5G i Samsunga Galaxy A03s zapłacimy na start 259,00 zł i później w 24 ratach po 60 zł.

Jak bardzo to opłacalna oferta? Wrzućmy to w tabelkę i porównajmy z rynkową opcją kupna tych smartfonów.

Play na święta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A52s 5G 259,00 zł 60,00 zł 24 1 699,00 zł Samsung Galaxy A03s 0,00 zł 0,00 zł 24 0,00 zł Razem 1 699,00 zł Sklep Samsung Galaxy A52s 5G 0,00 zł 56,63 zł 30 1 698,90 zł Samsung Galaxy A03s 0,00 zł 69,90 zł 10 699,00 zł Razem 2 397,90 zł

W Play na święta Samsunga Galaxy A03s naprawdę dostaniemy w prezencie, jak widać powyżej. Co ważne, Play uwzględnia tu aktualną promocję na Samsunga Galaxy A52s 5G związaną z trwającym Black Week - w dwóch najbardziej popularnych elektromarketach EURO RTV AGD i Media Expert, smartfon ten kosztuje obecnie o 300 zł taniej od regularnej ceny 1 999,00 zł, czyli tak jak w Play.

Play na święta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A52s 5G 259,00 zł 60,00 zł 24 1 699,00 zł Samsung Galaxy A03s 0,00 zł 0,00 zł 24 0,00 zł Abonament 0,00 zł 60,00 zł 24 1 440,00 zł Razem 3 139,00 zł Sklep Samsung Galaxy A52s 5G 0,00 zł 56,63 zł 30 1 698,90 zł Samsung Galaxy A03s 0,00 zł 69,90 zł 10 699,00 zł Play na kartę Solo XXL 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 3 357,90 zł Różnica 218,90 zł

Co więcej, jeśli byśmy policzyli również koszt abonamentu i do opcji sklepowej dodali ofertę na kartę za 40 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych, nadal opcja świąteczna z abonamentem w Play wyjdzie nas taniej o ponad 200 zł.

Xiaomi Redmi Note 10 5G + Xiaomi Redmi 9A w prezencie

Dzięki drugiemu zestawowi smartfonów w tej samej konfiguracji, a więc w abonamencie Play SOLO M za 60 zł miesięcznie, możemy zaopatrzyć siebie w smartfona Xiaomi Redmi Note 10 5G i bliską osobą w samego smartfona Xiaomi Redmi 9A.

Play na święta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi Note 10 5G 1,00 zł 40,00 zł 24 961,00 zł Xiaomi Redmi 9A 0,00 zł 0,00 zł 24 0,00 zł Razem 961,00 zł Sklep Xiaomi Redmi Note 10 5G 0,00 zł 36,63 zł 30 1 098,90 zł Xiaomi Redmi 9A 0,00 zł 16,66 zł 30 499,80 zł Razem 1 598,70 zł

Przy tym zestawie, nie tylko za darmo dostaniemy smartfona Xiaomi Redmi 9A, ale i taniej kupimy Xiaomi Redmi Note 10 5G, gdyż w Play jest on tańszy na święta o prawie 140 zł niż na przykład w Media Expert.

Play na święta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi Note 10 5G 1,00 zł 40,00 zł 24 961,00 zł Xiaomi Redmi 9A 0,00 zł 0,00 zł 24 0,00 zł Abonament 0,00 zł 60,00 zł 24 1 440,00 zł Razem 2 401,00 zł Sklep Xiaomi Redmi Note 10 5G 0,00 zł 36,63 zł 30 1 098,90 zł Xiaomi Redmi 9A 0,00 zł 16,66 zł 30 499,80 zł Play na kartę Solo XXL 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 2 558,70 zł Różnica 157,70 zł

Dla formalności tutaj również doliczmy koszty usług - w rezultacie podobnie abonament w Play z tymi dwoma smartfonami będzie korzystniejszy niż zakup ich w sklepie i oferta na kartę o prawie 160 zł.

Gdy sami przenosimy dwa numery lub wybieramy nową umowę - dostaniemy dwa smartfony, jeden w prezencie i drugi abonament za 30 zł

Drugi przypadek, to sytuacja gdy chcemy przenieść dwa numery - swój i bliskiej osoby lub gdy zawieramy nową umowę

Samsung Galaxy A52s 5G + Samsung Galaxy A03s w prezencie

Wówczas, koszt zestawu dwóch smartfonów nie zmieni się, co więcej za drugi abonament z tym samym zestawem usług co w planie za 60 zł, zapłacimy zaledwie 30 zł. Tutaj już od razu wrzucimy wszystkie koszty w tabelkę.

Play na święta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A52s 5G 259,00 zł 60,00 zł 24 1 699,00 zł Samsung Galaxy A03s 0,00 zł 0,00 zł 24 0,00 zł Abonament 0,00 zł 60,00 zł 24 1 440,00 zł Abonament 0,00 zł 30,00 zł 24 720,00 zł Razem 3 859,00 zł Sklep Samsung Galaxy A52s 5G 0,00 zł 56,63 zł 30 1 698,90 zł Samsung Galaxy A03s 0,00 zł 69,90 zł 10 699,00 zł Play na kartę 5G Solo XXL 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Play na kartę 5G Solo XXL 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 4 317,90 zł Różnica 458,90 zł

W tej konfiguracji, świąteczna promocja w Play na abonament pozwoli nam zaoszczędzić prawie 500 zł.

Xiaomi Redmi Note 10 5G + Xiaomi Redmi 9A w prezencie

W drugim zestawie smartfonów podobnie nie zmieniają się ceny, tak samo jak drugi abonament, za który zapłacimy o połowę mniej.

Tak więc koszt całkowity całego zestawu zwiększa się tylko o te wspomniane 30 zł za drugi abonament, a całość wychodzi nas o prawie 400 zł taniej.

Play na święta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi Note 10 5G 1,00 zł 40,00 zł 24 961,00 zł Xiaomi Redmi 9A 0,00 zł 0,00 zł 24 0,00 zł Abonament 0,00 zł 60,00 zł 24 1 440,00 zł Abonament 0,00 zł 30,00 zł 24 720,00 zł Razem 3 121,00 zł Sklep Xiaomi Redmi Note 10 5G 0,00 zł 36,63 zł 30 1 098,90 zł Xiaomi Redmi 9A 0,00 zł 16,66 zł 30 499,80 zł Play na kartę 5G Solo XXL 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Play na kartę 5G Solo XXL 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 3 518,70 zł Różnica 397,70 zł

Podsumowanie

Jak widać powyżej, świąteczna promocja w Play wygląda naprawdę dobrze. Zarówno przy opcji przeniesienia tylko jednego numeru, jak i przy dwóch numerach.

Co więcej, celowo w pierwszej konfiguracji rozbiłem tę promocję na koszt samych smartfonów, jak i później pokazałem ich koszt razem z usługami, co pokazało w rezultacie, że opłaca się przenieść do Play nie tylko z abonamentu, ale i z oferty na kartę.

--

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Play.