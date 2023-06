Blue Media, a właściwie to już Autopay opublikował wyniki swojego najnowszego badania "Finanse w czasach inflacji", z których możemy wyciągnąć ciekawe wnioski odnoszące się do preferowanych form płatności Polaków za zakupy w sieci.

Wyniki tego badania pokazują dokładnie, jak pandemia wpłynęła na zmianę tych preferencji. Jeszcze w 2019 roku aż 47% rodaków jako preferowaną formę płatności za zakupy w sieci wskazywało płatności za pobraniem, ale już rok później, czyli w rok wybuch pandemii odsetek ten gwałtownie się załamał do poziomu 23%.

W to miejsce zyskały internetowe bramki płatnicze i BLIK. Ten ostatni jednak tak mocno rósł z roku na rok, iż w tym roku, już ze sporą przewagą jest najpopularniejszą formą płatności w sieci, którą to wybiera przeszło połowa wszystkich kupujących przez internet.



Z czego to może wynikać? Na pewno obostrzenia i unikanie kontaktu w czasie pandemii, spowodowały, iż zrezygnowaliśmy z płatności za pobraniem, wybierając w to miejsce płatności bezkontaktowe.

Wojciech Murawski, Członek Zarządu i Dyrektor Komercjalizacji Blue Media (wkrótce Autopay):

Obserwujemy, jak użytkownicy we wszystkich grupach wiekowych coraz sprawniej poruszają się po cyfrowym świecie, eksperymentują, porównują, wyrabiają nawyki zakupowe, w szczególności w obszarze płatności. Polscy e-konsumenci są świadomi i wymagający - od sklepów chcą rozwiązań maksymalnie wygodnych i upraszczających ich doświadczenie zakupowe.

Co jednak się stało, że rok temu gwałtownie zmalała popularność bramek płatniczych na rzecz samego BLIKA?



To już pokazuje powyższy wykres, rodacy przy wyporze metody płatności kierują się przede wszystkim wygodą, szybkością i łatwością ich dokonywania. Najwyraźniej te warunki spełniają zdecydowanie najczęściej płatności BLIKIEM. Co ciekawe, najbardziej przekonaną do tego grupą są kupujący w wieku 18-24 lat, którzy to aż 90% transakcji dokonują za pomocą właśnie BLIKA.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1055 osób metodą CAWI.

Źródło: Blue Media (Autopay).

