Czy coś może być wygodniejsze od BLIK-a? Tak, płacę Google Pay i Apple Pay gdzie tylko się da

Wszystkie moje poprzednie płatności tą metodą są w jednym miejscu, więc mogę je łatwo zweryfikować lub sobie przypomnieć. To wciąż płatności kartą w Internecie, ale dzięki pośrednikowi wrażliwe dane pozostają ukryte. Powrót do przepisywania kodu BLIK i potwierdzania transakcji nie wchodzi w grę, a nie jestem gotów uczynić niektórych platform zaufanymi, by następnym razem płacić BLIK-iem bez podawania kodu.

Systemy płatności od gigantów także online

To właśnie przez rosnącą popularność obydwu narzędzi coraz rzadziej sięgam po BLIK-a (dla wielu to pierwszy wybór), który do tej pory był moim ulubionym sposobem na płatności w Sieci, a także offline. Oczywiście nadal są usługi i sklepy, gdzie to właśnie BLIK pozostaje najwygodniejszym i najlepszym wyjściem, podobnie jak są sytuacje, w których BLIK sprawdza się rewelacyjnie – wypłata z bankomatu czy płatność na odległość (w razie potrzeby ze strony bliskiej osoby, znajomego czy nas samych). Z tego co słyszałem, właśnie w ten sposób niektóre osoby płacą za zrobione dla pozostających w domach ludzi zakupy. Tak można uniknąć przekazywania gotówki. BLIK pozwala też na szybkie przelewy (na telefon), także z opcją wysyłania prośby, a tego Apple Pay i Google Pay w Polsce nie potrafią i wcale nie zanosi się na to, by wkrótce miało się to zmienić.

Prezentowana przez Apple i Google wizja wygodnych i szybkich płatności online nareszcie zaczyna się ziszczać. Dochodzi do tego w kilka lat od momentu uruchomienia platform, ale przecież lepiej późno, niż wcale.