Gotówka odchodzi do lamusa, w zasadzie mało kto jej już używa. Oczywiście najpopularniejsze są płatności kartą, ale sięganie po nią do portfela też nie jest specjalnie wygodne. Zresztą tak samo jak noszenie portfela. Dziś wszystkie niezbędne dokumenty można mieć w smartfonie, który zawsze mamy przy sobie, więc naturalną koleją rzeczy jest płacenie za jego pomocą. Kto raz spróbuje, nie będzie chciał już inaczej.

Jak płacić telefonem. Podstawowe informacje

Do płatności zbliżeniowych dokonywanych telefonem są nam potrzebne w zasadzie dwie rzeczy. Konto w banku oraz smartfon z NFC z systemem Android bądź IOS.

Najpierw musimy zainstalować na telefonie aplikację naszego banku. Dzięki niej mamy szybki i prosty dostęp do wszystkich funkcji – bez potrzeby odpalania komputera. Możemy opłacić rachunki, wziąć pożyczkę, założyć lokatę czy zapłacić.

Następnie musimy aktywować moduł NFC w ustawieniach telefonu. Bez tego nie uda nam się dokonać płatności zbliżeniowej.

Jeśli mamy kilka kont w różnych bankach, możemy też skorzystać z aplikacji zewnętrznej – takiej jak Google Pay czy Curve. Będą one centrum zarządzania naszymi płatnościami, bo możemy do nich podłączyć karty z kilku banków. Dokonując płatności będziemy mogli wybrać z którego konta i którą kartą zapłacić.

Jak płacić telefonem z Androidem

Skorzystać możemy z kilku sposobów.

Po pierwsze – aplikacje samych banków umożliwiają nam dokonywanie płatności zbliżeniowych. Jeśli więc mamy konto np. w PKO BP – możemy płacić za pomocą jego aplikacji czyli IKO.

Od niedawna można dokonywać również płatności zbliżeniowych za pomocą BLIK-a. Z tej usługi korzystają na razie posiadacze konta w jednym z sześciu banków: Alior Bank, PKO BP, Santander Bank Polska, Bank Millennium, ING Bank Śląski i mBank. Wcześniej trzeba było wbić w terminal kod BLIK, nie było więc to tak wygodne. Teraz wystarczy już tylko zbliżyć telefon do terminala, tak samo jak w przypadku każdej płatności zbliżeniowej.

Po drugie – można skorzystać z aplikacji firm trzecich, np. Google Pay bądź Curve do których podepniemy karty z naszych banków.

W tym celu – instalujemy na telefonie aplikację Google Pay. Przy okazji – jeśli mamy zegarek z systemem Wear OS, możemy płacić także nim.

Pełną listę banków i instytucji które obsługują Google Pay znajdziecie pod tym linkiem. Można również do niego dodać karty podarunkowe i lojalnościowe. Co ważne, nie ma żadnego limitu, jeśli więc mamy karty w 6 bankach, możemy je wszystkie dodać do Google Pay. Potem przed dokonaniem płatności można zdecydować z którego konta chcemy ją zrobić.

Oczywiście wszystko działa również w drugą stronę i w każdym momencie można kartę z Google Pay usunąć. Wystarczy otworzyć aplikację Google Pay, w lewym górnym rogu kliknąć Menu, następnie Formy płatności, a potem kliknąć formę płatności, którą chce się usunąć. W prawym rogu klikamy Więcej i Usuń formę płatności.

Po pobraniu Google Pay należy ją odpowiednio skonfigurować, wpisując wszystkie niezbędne informacje lub skanując plastikową kartę.

Aby dodać kartę do aplikacji Google Pay należy kliknąć zakładkę Karty, potem symbol +. Następnie musimy wprowadzić dane osobowe i dane karty. Wszystko autoryzujemy SMS-em otrzymanym z banku, bo Google wymaga przypisania do usługi naszego numeru telefonu.

Samo płacenie jest absolutnie bezproblemowe – po prostu przykładamy telefon do terminala. Przy transakcjach poniżej 100 zł nie musimy go nawet odblokować. Przy transakcjach na wyższe kwoty trzeba będzie autoryzować je PIN-em.

Na podobnej zasadzie działa karta fintechu Curve. Nie jest ona powiązana z żadnym konkretnym rachunkiem / rachunkami. W Curve nie otwieramy ani konta osobistego, ani rachunku technicznego. Dodajemy do niej swoje karty kredytowe lub debetowe z dowolnych banków i oznaczamy z której chcemy w danym momencie pokryć wartość zakupów.

Ciekawostką jest fakt, że od niedawna dzięki Curve płatności zbliżeniowych można dokonywać smartfonami Huawei z systemem Huawei Mobile Services. Po utracie dostępu tej firmy do usług Googla w nowych urządzeniach, nie można nimi było płacić zbliżeniowo.

Innymi popularnymi metodami płatności działającymi na podobnej zasadzie są Revolut czy Zen.

Jak płacić smartfonem Apple?

Apple Pay dostępny dla użytkowników telefonów z nadgryzionym jabłkiem. Umożliwia płatności zbliżeniowe w sklepie czy restauracji ale również wypłatę środków z bankomatu.

Procedura jest podobna jak w przypadku smartfonów z systemem Android. Tu korzystamy z aplikacji Wallet. Musimy dodać do niej swoje karty płatnicze. Jeśli chcemy używać usługi na kilku urządzeniach, musimy dodać swoje karty na każdym z nich. Po stworzeniu wirtualnego portfela wybieramy jedną kartę tzw. domyślną albo przed dokonaniem płatności zatwierdzamy inną, która również została zapisana w aplikacji.

Jak dokonywać samej płatności? W zależności od posiadanego modelu telefonu należy spojrzeć na iPhone’a aby uwierzytelnić zakup za pomocą Face ID, skorzystać z opcji Touch ID lub też wprowadzić kod. Następnie wystarczy przyłożyć telefon do terminala i poczekać, aż transakcja zostanie wykonana.

Czy płacenie smartfonem jest bezpieczne?

Tak. Każda metoda płatności jest bardzo dokładnie zabezpieczona i jeśli coś pójdzie nie tak, to najczęściej jest to tzw. „błąd ludzki”. Niestety wciąż wiele, zwłaszcza starszych osób obawia się, że wykorzystywanie mobilnych płatności narazi ich na niebezpieczeństwo ze strony oszustów. Tymczasem technologie bankowe eliminują ryzyko przechwycenia poufnych informacji. Wszystkie metody płatności stosują dodatkowo zabezpieczenia i procedury weryfikacyjne, które utrudniają przechwycenie danych. Zbliżeniowe płacenie telefonem uniemożliwia również skopiowanie karty, ponieważ wykorzystuje jednorazową weryfikację.

Zarówno w Google Pay jak i Apple Pay działa tzw. tokenizacja. Po dodaniu do usługi karty jej numer zostaje zastąpiony przez wirtualny ciąg cyfr. Podczas dokonywania płatności sprzedawca otrzymuje wygenerowany token reprezentujący naszą kartę – oraz jednorazowy kryptogram, który działa jak hasło. Oba te elementy są konieczne do poprawnego przeprowadzenia transakcji.

Wymogiem bezpieczeństwa podczas konfiguracji Google Pay jest również ustawiona blokada ekranu. Jeśli smartfon nie jest w ten sposób chroniony, nie będzie można korzystać z usługi.

Rodzaje płatności bezgotówkowych

Oprócz płatności mobilnych mamy jeszcze sporo innych rodzajów płatności bezgotówkowych. Najpopularniejszą z nich są karty płatnicze. Na koniec 2021 r. mieliśmy ich w Polsce ponad 44 mln. Jest ich kilka rodzajów.

Karta debetowa jest powiązana z rachunkiem bankowym właściciela karty. Pozwala korzystać ze środków, jakie są zgromadzone na koncie osobistym. Umożliwia wypłaty z bankomatu i płatności.

Karta kredytowa daje dostęp do limitowanych środków, jakie bank udostępnił użytkownikowi karty. Górny limit karty kredytowej ogranicza zdolność kredytowa jej właściciela. By ją otrzymać, nie trzeba mieć konta w banku.

Karta przedpłacona (prepaid) – powiązana jest z kontem, które trzeba zasilić środkami, aby móc z niej korzystać. Kwota może być dowolna, a kartę można doładować dowolną ilość razy.

Polski Standard Płatności – BLIK. To system płatności stworzony przez polskie banki, dzięki któremu można przeprowadzić transakcję przy użyciu smartfona. Do niedawna w celu potwierdzenia transakcji trzeba było wygenerować kod, który trzeba było wpisać na terminalu, teraz można już zapłacić zbliżeniowo.

Kolejnym sposobem jest tradycyjny przelew internetowy, dokonywany po zalogowaniu do internetowego konta bankowego. Po otrzymaniu dostępu do rachunku zleca się przelew, wprowadzając w odpowiedni formularz dane adresata.

Szybki przelew Pay-By-Link działa na podobnej zasadzie co przelew zwykły, ale jest od niego bezpieczniejszy. Jak go wykonać? Wystarczy wybrać taką płatność, a po zalogowaniu się do swojego banku ukazuje się automatycznie uzupełniony formularz przelewu z danymi adresata. Nie trzeba nic więcej robić, tylko zatwierdzić przelew i środki zostaną przetransferowane na odpowiednie konto.

Możemy jeszcze wykonywać płatności mPay – gdzie zapłacimy za bilet autobusowy albo parkowanie. Inną metodą są płatności SMS – gdzie wysyłamy odpowiednią wiadomość na konkretny numer, co powoduje pobranie opłaty.