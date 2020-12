Usługi akceptacji płatności udostępnione zostały klientom biznesowym Revolut w 13 krajach Europy, w tym w Polsce. W ramach nowej oferty będą oni mogli korzystać z kursów 1,3% dla kart z Europy (EEA, UK) i 2,8% dla pozostałych kart.

Dla klientów ze sklepami internetowymi przygotowane zostały łatwe w instalacji gotowe bramki płatnicze lub widgety oraz API dla firm, które chcą dostosować przyjmowanie płatności na swoich stronach do własnych potrzeb.

Z kolei klienci bez sklepów internetowych będą mieli do dyspozycji szybkie linki do płatności, które mogą udostępniać klientom swojej firmy do realizacji płatności.

Revolut obiecuje, że realizowane w ten sposób płatności, będą przelewane na konta firm najpóźniej na drugi dzień. Dodatkowo dla firm, które będą chciały przyjmować płatności w różnych walutach (EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD, HKD, SEK, DKK, NOK, NZD, PLN, ZAR), będą mogły je wymieniać na swoją walutę po kursie międzybankowym.

