NASA tworzy własnego Netflixa, który zadebiutuje już w te wakacje

NASA+, czyli stacja telewizyjna (nie kosmiczna)

Nie ma to jak ciepłe letnie wieczory spędzone na marzeniach o nieskończoności kosmosu. Teraz będzie to jeszcze prostsze, albowiem... NASA uruchamia swoją własną platformę streamingową, NASA+. Ten kosmiczny projekt ma na celu dostarczenie nam najbardziej fascynujących treści z zakresu badań kosmicznych, nie tylko na żywo, ale również w postaci oryginalnych programów, filmów i seriali.

Platforma NASA+ zostanie uruchomiona jeszcze tego lata. Agencja kosmiczna z USA już od dawna pozwala nam oglądać na żywo starty rakiet oraz inne wydarzenia, które są transmitowane na YouTube. Teraz otrzymamy coś więcej. NASA+ nie tylko będzie transmitować wydarzenia na żywo, ale również oferować oryginalne treści wideo. Część z nich to nowe tytuły, które zadebiutują wraz z uruchomieniem serwisu. Co więcej, wszystko to będzie dostępne za darmo i bez przerw na reklamy.

Platforma streamingowa będzie dostępna poprzez aplikację agencji dostępną urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Można będzie z niej również korzystać na komputerach stacjonarnych oraz w przeglądarkach mobilnych, a także strumieniować programy na żądanie przez urządzenia smart TV, takie jak Roku, Apple TV i Fire TV.

Marc Etkind z Biura Komunikacji NASA powiedział:

"Udostępniamy przestrzeń kosmiczną w formule na żądanie i na wyciągnięcie ręki, dzięki nowej platformie streamingowej NASA. Przekształcenie naszej cyfrowej obecności pomoże nam lepiej opowiadać historie o tym, jak NASA bada nieznane obszary wszechświata, inspiruje poprzez odkrycia i wprowadza innowacje z korzyścią dla ludzkości."

Jak widać, to nie koniec zmian, jeśli chodzi o obecność NASA w sieci. Oprócz wprowadzenia własnej platformy streamingowej, agencja zapowiada także gruntowną renowację swojej cyfrowej obecności. Inżynierowie pracują obecnie nad nowym doświadczeniem sieciowym (co możemy interpretować najprawdopodobniej jako nową wersję stron oraz aplikacji mobilnych), które lepiej zintegruje informacje o misjach, projektach badawczych i aktualizacjach programu Artemis. NASA posiada wiele witryn internetowych dla różnych programów i obszarów działania. Zapowiadane "nowe doświadczenie" ma łączyć wiele z nich. Zintegrowana nawigacja i funkcja wyszukiwania umożliwią łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących NASA. Wersję beta ulepszonej strony internetowej można odwiedzić już teraz, ale agencja planuje dodać do niej jeszcze więcej bibliotek i kolejnych witryn, nawet po jej oficjalnym uruchomieniu.

No i co myślicie? Czy obserwowanie kosmosu będzie lepszym zajęciem niż maraton z Breaking Bad? A może gwiazdy skutecznie zastąpią nam netflixowy kominek? Wszystko okaże się już niebawem. A co najważniejsze – całkowicie za darmo!

źródło: Engadget