Obejrzałeś Oppenheimera i chcesz więcej? Sprawdź te filmy!

Geniusze, wynalazcy i odkrywcy: Filmowe biografie naukowców

Film o ojcu bomby atomowej podbija właśnie kina. Co ciekawe, Nolan znowu wrócił do kina w stylu Dunkierki. Mamy więc historię opartą na faktach i żadnej fantastyki. Po obejrzeniu Oppenheimera można poczuć głód podobnych historii. Właśnie dlatego przygotowaliśmy nasz subiektywny ranking. Bo nauka to przecież nie tylko suche fakty i skomplikowane formuły. To przede wszystkim ludzie, ich pasje, wytrwałość, sukcesy i porażki. Filmy, które wybraliśmy, ukazują naukowców jako prawdziwych bohaterów, nierzadko zmagających się z ogromnymi trudnościami na drodze do wielkich odkryć.

Zatem jeśli zaintrygowało Cię życie Oppenheimera i chcesz zgłębić więcej historii prawdziwych naukowców, zapraszamy do zapoznania się z naszym rankingiem. Oto filmy, które nie tylko wciągną Cię swoją fabułą, ale także dostarczą wiele ciekawych informacji naukowych i historycznych. Przygotuj się na prawdziwą podróż przez czas i przestrzeń – od laboratoriów dziewiętnastowiecznej Europy, przez amerykańskie uniwersytety XX wieku, aż po przestrzeń kosmiczną. Bez względu na to, czy jesteś entuzjastą nauki, miłośnikiem historii czy po prostu kinomaniakiem – te filmy z całą pewnością warto obejrzeć.

Gra tajemnic (2014)

Osadzony w realiach II wojny światowej, film ożywia postać Alana Turinga, brytyjskiego matematyka i kryptoanalityka. Stanął on na czele zespołu łamiącego kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Jego nieocenione osiągnięcia miały decydujący wpływ na bieg wojny, ale z powodu jego orientacji seksualnej, przez długi czas pozostawały one ukryte przed społeczeństwem.

Teoria wszystkiego (2014)

Ten film to poruszająca epopeja, która oddaje hołd życiu i pracy Stephena Hawkinga, jednego z najważniejszych teoretyków fizyki naszych czasów. Poznajemy historię, gdzie przełomowe teorie dotyczące czarnych dziur i wszechświata splatają się z jego osobistą walką z nieuleczalną chorobą.

Człowiek, który poznał nieskończoność (2015)

W tym filmie poznajemy życie Srinivasa Ramanujana, genialnego matematyka z Indii. Pomimo skromnego stylu życia i braku formalnego wykształcenia, dokonał on niesamowitych odkryć w świecie teorii liczb. Jego prace i konsekwencje jego badań są nadal istotnym elementem współczesnej matematyki.

Piękny umysł (2001)

Film ten pokazuje życie Johna Nasha, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, zmagającego się ze schizofrenią. Choć matematyk jest znany przede wszystkim z teorii gier, film skupia się na jego niezwykłej walce z chorobą psychiczną, a nie na jego osiągnięciach naukowych.

Ukryte działania (2016)

Ten film ukazuje niezwykłe historie trzech kobiet, które pomimo trudnej sytuacji społecznej, odegrały kluczowe role w NASA podczas wyścigu kosmicznego. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan i Mary Jackson znacząco przyczyniły się do pomyślnej realizacji pierwszych misji kosmicznych Stanów Zjednoczonych.

Dosięgnąć kosmosu (1999)

Ten biograficzny film opowiada historię Homera Hickmana, którą opisał w swojej książce October Sky. Hickam dorastał w czasach, gdy amerykańska fascynacja przestrzenią kosmiczną była na szczycie. Zainspirowany startem Sputnika, stworzył wraz z grupą przyjaciół serię rakiet, co doprowadziło go do kariery w NASA.

Temple Grandin (2010)

Film ten przedstawia życie Temple Grandin, znanej naukowczyni i działaczki na rzecz praw zwierząt. Mimo diagnozy autyzmu Grandin osiągnęła znaczące sukcesy w dziedzinie etologii i dobrobytu zwierząt gospodarczych, co przyczyniło się do poprawy standardów ich hodowli.

Tesla (2020)

Ten dramat biograficzny przybliża widzowi życie i osiągnięcia Nikoli Tesli, genialnego wynalazcy i inżyniera, którego prace przyczyniły się do zelektryfikowania świata. Film ukazuje zarówno jego walkę o uznanie, jak i rywalizację z innym gigantem tamtych czasów – Thomasem Edisonem.

Maria Skłodowska-Curie (2019)

Ten film to hołd dla niezwykłego życia i odkryć Marie Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Film ukazuje nie tylko jej przełomowe odkrycia – polonu i radu, ale także wyzwania, z jakimi musiała zmierzyć się jako kobieta w dziedzinie dominowanej przez mężczyzn.

Kinsey (2004)

Film opowiada o pionierskiej pracy dr Alfreda Kinseya, który przeprowadził gruntowne badania dotyczące seksualności człowieka, burząc przy tym wiele społecznych tabu.

Goryle we mgle (1988)

Ten film przedstawia życie Dian Fossey, amerykańskiej primatolożki, która poświęciła swoje życie badaniu i ochronie goryli w Rwandzie. Jej praca miała ogromny wpływ na zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń dla zwierząt i podjęcie działań na rzecz ich ochrony.

Darwin. Miłość i ewolucja (2009)

Ten film to intymny portret Charlesa Darwina, skupiający się zarówno na jego rewolucyjnej teorii ewolucji, jak i na osobistych zmaganiach z pogodzeniem naukowych faktów z religijnymi przekonaniami żony.