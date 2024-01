Planowanie wycieczek będzie banalne jak nigdy. Ukryta funkcja Google Maps

Google Maps najczęściej wykorzystujemy do sprawdzania najszybszych tras dojazdu. Jak się okazuje, aplikacji można użyć w o wiele ciekawszy sposób. Niewiele osób wie o ukrytej funkcji, którą przedstawiamy. Jest nią kreator własnych map.

Tworzenie własnych map za pomocą Google Maps polega na kreowaniu prywatnych map, na których rozmieszczamy pinezki. Dzięki takiej funkcji możemy w prosty i przejrzysty sposób m.in. zapisać miejsca, w których byliśmy lub w których chcemy być. Nie są to jednak jedyne możliwości użycia tej opcji.

Tworzenie własnej mapy w Google Maps krok po kroku

Przed rozpoczęciem kreowania prywatnej mapy musimy zalogować się do indywidualnego konta Google na laptopie lub komputerze PC. Następnie przechodzimy do Google Maps, gdzie odszukujemy zakładkę “Moje Mapy”.

Po przejściu do niej kliknij przycisk “+Utwórz nową mapę”, który znajduje się w lewym górnym rogu strony. Za jego pomocą zostaniemy przeniesieni do kreatora. Tam nie pozostało już nic innego, jak oddać się swojej pomysłowości i stworzyć własną mapę.

Pinezki do mapy możemy dodać ręcznie samodzielnie, odnajdując pożądane miejsce na mapie. Znajdziemy i zaznaczymy je również za pomocą wyszukiwarki, znajdującej się w górnej części witryny. Oznaczenia można dowolnie edytować lub usunąć w każdej chwili.

Źródło: Unsplash @hjkp

Nazwę własnej mapy możemy zmieniać. Dostosujemy także wygląd wyświetlanej powierzchni. Mamy do wyboru klasyczną mapę, satelitę czy “teren”, ale również “hydrografię”, “atlas” oraz “mapę polityczną”.

Tak przygotowaną prywatną mapę w Google Maps można udostępniać. Aby to zrobić, należy odpalić funkcję umożliwiającą dzielenie się z innymi. Odnajdziemy ją w lewym górnym rogu strony.

Jak można wykorzystać własną mapę z Google Maps?

Wykreowaną samodzielnie mapę można użyć do własnych aplikacji mobilnych lub stron internetowych opierających się na nawigowaniu. W prosty i przejrzysty sposób możemy wyznaczać trasy i poprowadzić użytkowników do określonych lokalizacji.

Prywatne mapy z Google Maps mogą być także narzędziem do układania wirtualnych wycieczek. Do tego możemy użyć osobnej funkcji “Utwórz wirtualną wycieczkę”. Dodaj konkretne miejsca w określonej kolejności, wpisując ich adres lub ręcznie wybierając je z planszy. Do każdej z nich można dodać również własny opis, zdjęcie oraz film.

Własna mapa to też idealny sposób na urozmaicenie prezentacji, które zawierają informacje geograficzne. Za ich pomocą wyświetlimy lokalizację, trasy, zdjęcia i wszelkie inne interesujące nas dane. Będzie to o wiele ciekawsza metoda na podanie istotnych wiadomości.