Nowa funkcja Android Auto bardzo pomoże kierowcom. Oto jak działa

Google testuje nową, przydatną, funkcję w Android Auto. Jeżeli regularnie dostajecie wiele wiadomości tekstowych podczas jazdy i stale was one rozpraszają — z pewnością was ona ucieszy.

Nawigacje samochodowe i zaawansowane systemy w samochodach to coś, co bez wątpienia zrewolucjonizowało rynek motoryzacji. Twórcy tych rozwiązań stale rozwijają jednak swoje pomysły, dbając o to, by ich produkty były jeszcze lepsze, jeszcze sprawniejsze, jeszcze bardziej dopracowane. Teraz, jak informuje serwis 9to5Google bazując na analizie kodu ostatniej wersji aplikacji, twórcy przygotowują zupełną nowość. Taką, która pozwoli aplikacji stać się jeszcze bardziej efektywną.

Android Auto podsumuje wiadomości które otrzymałeś podczas jazdy

Jak wiadomo — nic tak nie rozprasza kierowców, jak stałe zerkanie na ekran smartfona czy zegarka. Ale systemy multimedialne w samochodach nie są czymś, co sprawia mniej problemu w kwestii rozpraszania uwagi kierowców. Stąd też rozwiązania, które oferują odczytywanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem asystentów głosowych. Jednak gdy tych pojawia się zbyt wiele, potrafi to również odciągnąć uwagę od trasy.

Google postanowiło znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. Jakie? Ich algorytmy sztucznej inteligencji zadbają o to, by wyłuskać wszystkie najważniejsze informacje jakie padają we wspomnianych wiadomościach — i dać nam streszczenie konwersacji. O ile w przypadku ważnych, pojedynczych, komunikatów to raczej nie stanowi problemu, o tyle grupowe konwersacje: czy to te prywatne, czy służbowe, potrafią być dość gęste i dużo może się tam dziać. Dlatego też odczyt każdej wiadomości pojedynczo z założenia jest problematyczny. Asystent Google ma zatem podsumować komunikaty.

Asystent może teraz podsumowywać wiadomości. Podsumowania te będą generowane przez sztuczną inteligencję, więc możliwe, że pojawią się błędy. Możesz to wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach Android Auto. Czy chcesz kontynuować i poprosić asystenta o podsumowanie zajętych rozmów?

I choć opcja ta wygląda na zbawienną, to... warto mieć na uwadze kilka "ale" z nią związanych. Najważniejszym pozostaje, rzecz jasne, kwestia poprawności podsumowania dostarczanych nam informacji. Jeżeli kiedykolwiek próbowaliście uciąć sobie pogawędkę z czatbotem to doskonale wiecie, że nie zawsze działają one tak dobrze, jak wielu by sobie tego życzyło. Czasem dostarczając rzetelnych informacji, algorytmy potrafią wprowadzić nieco zamętu i przeinaczyć fakty. Tutaj sprawy mogą się mieć podobnie, dlatego też Google lojalnie uprzedza.

Kiedy podsumowanie głosowe wiadomości tekstowych trafi do Android Auto?

Na tę chwilę nowa opcja trafiła do Android Auto w wersji beta oznaczonej numerkami 14.52. Internetowy gigant jest w fazie testów nowej funkcji, a przy okazji też prawdopodobnie dopieszczania działania algorytmów. Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wyglądać implementacji tejże funkcji w finalnej wersji aplikacji — może to zająć nawet do kilku miesięcy.