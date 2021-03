Dla mnie placówki banku nie istnieją. Wszystko mam w aplikacji

Czy obudzimy się kiedyś w świecie, gdzie placówek banków będzie jak na lekarstwo?

Kiedyś tak, ale na pewno nie za chwilę. Chociaż mamy już generalnie techniczne możliwości ku temu, aby zacząć pozbywać się placówek banków, to generalnie żaden uniwersalny dostawca tego typu usług z tego nie skorzysta. Dlaczego? Bo mamy takich ludzi jak early adopterzy oraz takich, którzy za nowinkami nie gonią. A nawet, jak mają możliwość po nie sięgnąć – idą w obięcia tego, co jest im doskonale znane. To nie jest nic dziwnego – wręcz przeciwnie. Nie zapominajmy o takich osobach, które są cyfrowymi migrantami pełną gębą, a także o osobach, które są cyfrowo wykluczone. Dla nich placówka banku to pierwszy wybór w trakcie obsługi własnego rachunku. Tacy ludzie również muszą mieć dostęp do usług bankowych. Nie można o takich osobach zapominać. Oczywiście, gdy stan kompetencji cyfrowych w ujęciu całego społeczeństwa będzie na odpowiednim poziomie, będzie można to zrobić. Ale na pewno nie teraz.

A czy rzeczywiście może udać się przenieść dosłownie wszystkie aktywności związane z bankowością do sieci? Już można to zrobić. I to nawet w kontekście najbardziej newralgicznych rzeczy – niektórzy zwracają uwagę na blockchain jako technologię, która pozwoliłaby na wprowadzenie cyfrowej rewolucji w pełni, ostatecznie zmniejszając rolę placówek banków do minimum. Z informacji, które mogę Wam udostępnić (a wiem na ten temat dużo więcej – powiem krótko: NDA), mnóstwo banków kombinuje z blockchainem. Obecnie, wiele z tego dotyczy obsługi klientów korporacyjnych, sporo projektów B2B dotyczy właśnie blockchaina oraz możliwości przechowywania / wymiany informacji za jego pośrednictwem. Biorąc pod uwagę, iż jest to bardzo bezpieczna i co istotne: perspektywiczna technologia, nie dziwne jest to, że fintechy tak mocno się nim interesują.

Wyobrażam sobie, że już wkrótce rozmowa z konsultantem w sprawie grubszej niż problemy techniczne w trakcie obsługi rachunku (na przykład kredyt) może się odbywać również w formie elektronicznej. Ty, konsultant oraz specjalna platforma, za pomocą której możecie ze sobą rozmawiać. Wszystko z uwzględnieniem rozpoznawania twarzy po stronie banku, biorąc pod uwagę podpisy elektroniczne oraz inne formy uwierzytelniania. W przypadku banków, znacząco to obniży koszty prowadzenia działalności: konsultanci w jednym miejscu, brak konieczności inwestowania w zabezpieczenia, ochronę typowe dla placówki i tak dalej. Możliwość zrezygnowania z niektórych punktów, mniej skomplikowane procedury. To niesamowite, jak wiele możliwości stoi jeszcze przed nami w kontekście nowoczesnej bankowości. Na razie można powiedzieć, że znajdujemy się w czymś w rodzaju okresu przejściowego, w trakcie którego odbywa się płynne przejście z bankowości tradycyjnej do w pełni elektronicznej.