Bez dwóch zdań - o PKP Intercity w ostatnim czasie jest niezwykle głośno - jak nie nowe aplikacje mobilne, to podwyżka cen biletów i powrót do starych czy ostatnio szerzej udostępniona przydatna opcja graficznej rezerwacji miejsc. Teraz czas na sporo zmian w rozkładzie jazdy.

To już druga z pięciu zaplanowanych na 2023 rok korekt rocznego rozkładu jazdy, spowodowana koniecznością dostosowanie kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych - wejdzie w życie już 12 marca i będzie obowiązywać do 10 czerwca.

Metastacje w wyszukiwarce połączeń kolejowych

Zacznijmy jednak od bardzo dobrej zmiany w wyszukiwarce połączeń kolejowych - to już działa w pełni na stronie rozklad-pkp.pl i jeszcze w ograniczonym zakresie na intercity.pl (nie działa na przykład dla Wrocławia czy Gdańska), która to pozwala już znaleźć wszystkie połączenia z i do danej miejscowości.



Tak więc od teraz wystarczy wpisać w wyszukiwarce podróż z Warszawa do Kraków, zamiast Warszawa Centralna do Kraków Główny, a system pokaże nam wszystkie połączenia z i do każdej stacji w tych miastach.

Zmiany w kursowaniu pociągów PKP Intercity

Ciężko nie odnieść wrażenia, iż powyższa zmiana w wyszukiwarce połączeń kolejowych podyktowana jest planowanymi na 12 marca zmianami w rozkładzie jazdy, w związku z którymi PKP Intercity wręcz apeluje o dokładne sprawdzanie połączeń do/z Warszawy od tego dnia, gdyż z uwagi na modernizację Warszawskiego Węzła Kolejowego aż 110 pociągów zostanie skierowanych przez stację Warszawa Gdańska, a część pociągów będzie kursowała w skróconej relacji - do i z Warszawy Centralnej lub Warszawy Wschodniej.

Ponadto część pociągów PKP Intercity zmieni trasy omijając Warszawę Centralną, zatrzymując się przy tym na stacji Warszawa Młynów, co ma ułatwić dotarcie do centrum z wykorzystaniem pobliskiej linii metra M2.

Zmiany dotkną też kursowanie składu TLK relacji Katowice - Gdynia Główna - Katowice, z uwagi na remont mostu w Grudziądzu pociąg ten pojedzie drogą okrężną przez Iławę Główną, z pominięciem stacji Sztum, Kwidzyn i właśnie Grudziądz - do tych stacji będzie się można dostać komunikacją zastępczą.



Z kolei modernizacja tunelu na linii nr 274 na odcinku Janowice Wielkie - Wojanów wymusi zastępczą komunikację autobusową w miejsce pociągów IC Śnieżka (na odcinku Janowice Wielkie – Szklarska Poręba Górna – Janowice Wielkie) oraz dla pozostałych pociągów kończących lub rozpoczynających kurs w Jeleniej Górze (na odcinku Janowice Wielkie – Jelenia Góra – Janowice Wielkie):

IC Karkonosze relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra – Warszawa Wsch.;

IC Pomorzanin relacji Gdynia Gł. – Jelenia Góra – Gdynia Gł.;

TLK Sudety relacji Kraków Gł. – Jelenia Góra – Kraków Gł.;

TLK Orzeszkowa relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra – Warszawa Wsch.;

IC Mehoffer relacji (Przemyśl Gł.) Wrocław Gł. – Jelenia Góra – Wrocław Gł. (Przemyśl Gł.).

Nowe połączenia PKP Intercity

Są też dobre i oczekiwane przez pasażerów zmiany w rozkładzie jazdy. Nasz przewoźnik zapowiada lepsze skomunikowanie z Pomorzem, dzięki uruchomieniu również 12 marca pociągowi EIP z Katowic (odjazd o 18:02) do Trójmiasta (przyjazd o Gdyni Głównej o 23:51), który to po drodze zatrzyma się w takich miejscowościach jak Sosnowiec, Warszawa i Malbork. Z kolei od 15 maja, mieszkańcy Pomorza zyskają dodatkowe połączenie do Bielska - Białej przez Warszawę pociągami Pendolino.



Nowe połączenie od maja zyska też relacja Warszawa - Kraków w postaci dodatkowego pociągu IC Kinga. Będzie on kursował codziennie, zatrzymując się po drodze w Radomiu i Kielcach. Dobrą wiadomością dla mieszkańców Zbąszynka będzie zakończenie prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 358, dzięki czemu zostanie przywrócony ruch kolejowych przez to miasto na odcinku Poznań – Zielona Góra – Poznań.

To tylko niektóre ze zmian czekających na pasażerów PKP Intercity. W związku z tym z dniem ich wdrożenia, czyli 12 marca i dzień później 13 marca, na największych dworcach kolejowych w Polsce - Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, pojawią się mobilni informatorzy, którzy to mają pomóc pasażerom przy ewentualnych problemach związanych z tymi zmianami.

Źródło: PKP Intercity.