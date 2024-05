Nowy sposób logowania do PKO BP, będzie szybciej i prościej

PKO Bank Polski, już pod koniec kwietnia zapowiedział udostępnienie nowego zabezpieczenia kont bankowych, a w szczególności logowania się do nich. Dziś oficjalnie wdrożył je dla wszystkich klientów.

Mowa oczywiście o biometrii behawioralnej, którą to udostępnił już wcześniej mBank, ING Bank Śląski, VeloBank czy BNP Paribas.

W dużym skrócie, zabezpieczenie w postaci biometrii behawioralnej analizuje zachowanie klientów podczas korzystania z bankowości internetowej czy z aplikacji mobilnej banku. Na przykład tempo i sposób pisania na klawiaturze czy korzystanie z myszki na komputerze, a na smartfonie - sposób klikania, przewijania ekranu, wpisywania danych czy nawet trzymania urządzenia w dłoni.

Dodatkowe zabezpieczenie logowania do serwisu iPKO to nowe rozwiązanie wprowadzone przez PKO Bank Polski. Chroni ono konto klienta przed cyberprzestępcami m.in. dzięki sprawdzaniu wybranych cech zachowania użytkownika w serwisie bankowym. Aby włączyć dodatkowe zabezpieczenie logowania klient musi wyrazić odpowiednie zgody, które mu się wyświetlą.

Co ciekawe, PKO Bank Polski w odróżnieniu od innych banków, dość aktywnie będzie namawiał klientów do włączenia tego dodatkowego zabezpieczenia. Każdemu klientowi przed logowaniem do bankowości internetowej iPKO będzie wyświetlana informacja o nowym dodatkowym sposobie zabezpieczenia logowania. Aby je włączyć będą musieli wyrazić odpowiednie zgody, a następnie zatwierdzić je narzędziem autoryzacji np. kodem w wiadomości SMS lub potwierdzeniem w aplikacji mobilnej IKO.

Teraz najciekawsze, bo dotychczas jeśli nie dodaliśmy danego urządzenia do zaufanych, po podaniu loginu i hasła, bank prosił o potwierdzenie logowania dodatkową autoryzacją - właśnie poprzez podanie kodu z SMS lub mobilną autoryzacją w aplikacji IKO.

W przypadku jednak, gdy dany klient wyrazi zgodę na biometrię behawioralną, bank nie będzie już od niego wymagał dodatkowej autoryzacji.

Oczywiście, dodatkowa autoryzacja będzie ponownie wymagana, jeśli bank zauważy podczas logowania inne niż zazwyczaj zachowania klienta - nie musi to być od razu atak cyberprzestępcy, ale na przykład zdarzenie losowe, jak złamana ręka czy inna niedyspozycja klienta w danej chwili.

Źródło: PKO Bank Polski.