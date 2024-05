Bankomaty też mają swoje limity. Sprawdź, ile wynoszą w Twoim banku

Bankomaty zapewniają nam szybki dostęp do gotówki w niemal każdym zakątku świata. Chociaż większość z nas korzysta z nich regularnie, niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z istniejących limitów wypłat. Czy wiesz, ile możesz wypłacić jednorazowo z bankomatu w swoim banku? Jeśli nie, spieszymy z odpowiedzią.

Limity wypłat z bankomatów to coś, co często budzi pytania i wątpliwości. Dlaczego właściwie istnieją? Jakie są ich konkretne wartości w różnych bankach? Te ograniczenia są kluczowe z kilku powodów – przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Ustalając maksymalne kwoty, które można wypłacić, banki chronią swoich klientów przed bolesnymi kradzieżami i nadużyciami. Ponadto limity pomagają zarządzać dostępnością gotówki w bankomatach, sprawiając, że każdy klient ma szansę wypłacenia niezbędnych środków. W ten sposób maleje szansa, że jedna osoba opróżni bankomat do zera, a inne będą musiały szukać alternatywnego urządzenia w okolicy.

Limity wypłat z bankomatów są więc nie tylko środkiem ochrony klientów przed kradzieżami i nadużyciami, ale również ważnym narzędziem zarządzania zasobami finansowymi oraz ryzykiem operacyjnym banków. Dlatego warto być świadomym tych ograniczeń i wiedzieć, jakie limity obowiązują w Twoim banku, aby móc swobodnie i bezpiecznie korzystać z urządzeń.

Limity wypłat w różnych bankach

Limity wypłat z bankomatów różnią się w zależności od banku, rodzaju karty oraz konkretnego bankomatu. Znajomość kwot jest kluczowa, aby skutecznie zarządzać swoimi finansami i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas wypłat gotówki. Oto szczegółowe informacje na temat limitów wypłat w niektórych polskich bankach.

Euronet : Maksymalna jednorazowa wypłata wynosi 800 zł.

: Maksymalna jednorazowa wypłata wynosi 800 zł. Planet Cash: Maksymalna jednorazowa wypłata wynosi 1000 zł.

PKO BP : W PKO BP możliwa jest jednorazowa wypłata nawet do 20 000 zł, co stanowi również limit wypłat dziennych.

: W PKO BP możliwa jest jednorazowa wypłata nawet do 20 000 zł, co stanowi również limit wypłat dziennych. Bank Pekao Visa, Mastercard i Maestro : Dzienny limit wynosi 6000 zł. Karty debetowe : Dzienny limit wynosi 15 000 zł.

Santander Bank Polska Jednorazowa wypłata : Limit jednorazowej wypłaty wynosi 1000 zł. Dzienny limit : Dzienny limit wypłat wynosi 15 000 zł.

Millennium Domyślny dzienny limit : Domyślnie limit wypłaty wynosi 2000 zł. Możliwość zwiększenia : Klienci mają możliwość zwiększenia limitu do 20 000 zł.

mBank : Jednorazowa wypłata do 10 000 zł.

: Jednorazowa wypłata do 10 000 zł. ING Bank Śląski: Jednorazowa wypłata do 10 000 zł.

Warto pamiętać, że mimo ustanowionych limitów, dostępność gotówki w urządzeniu może wpłynąć na możliwość wypłaty, nawet jeśli chcemy uzyskać kwotę mniejszą niż ustalony limit. Z tego powodu zawsze warto mieć alternatywne metody dostępu do gotówki. Może to być na przykład korzystanie z różnych bankomatów lub wypłata w placówce banku.

Minimalne kwoty wypłat z bankomatów

Oprócz maksymalnych limitów wypłat, banki często określają także minimalne kwoty, które można wypłacić. Standardowo, minimalna suma do wypłaty wynosi 10 zł, co wynika z faktu, że bankomaty dysponują wyłącznie banknotami. W niektórych przypadkach, w zależności od lokalizacji i ustawień konkretnego bankomatu, minimalna kwota wypłaty może wynieść 20 zł.

Wypłata większej kwoty z bankomatu

Jeśli potrzebujesz wypłacić więcej gotówki niż pozwala na to dostępny dzienny limit masz kilka opcji:

Zmiana limitów – możesz zmienić ustawienia limitów w bankowości internetowej lub w aplikacji, często bez konieczności odwiedzania placówki banku.

– możesz zmienić ustawienia limitów w bankowości internetowej lub w aplikacji, często bez konieczności odwiedzania placówki banku. Wizyta w placówce banku – w przypadku większych sum może być konieczna wizyta w placówce banku, gdzie możesz bezpośrednio zwiększyć swoje limity wypłat.

– w przypadku większych sum może być konieczna wizyta w placówce banku, gdzie możesz bezpośrednio zwiększyć swoje limity wypłat. Wykonanie kilku transakcji – możesz rozbić wypłatę na kilka mniejszych transakcji w różnych bankomatach, aby zmieścić się w określonych limitach.

