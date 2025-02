Weekendowa przerwa w dużym banku. Co musisz wiedzieć?

W nocy z soboty na niedzielę, z 1 na 2 marca 2025 roku, klienci ING będą musieli przygotować się na czasowe ograniczenia w dostępie do kluczowych usług bankowych. Planowane prace serwisowe wymuszą wyłączenie systemów, co wpłynie na codzienne operacje finansowe. Dlaczego takie przerwy są konieczne i jak wpłyną na użytkowników?

Zakres i czas trwania niedostępności

W wyznaczonym czasie niedostępne będą systemy Moje ING oraz ING Business, co oznacza brak możliwości zalogowania się i korzystania z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. To jednak nie koniec utrudnień. Klienci muszą liczyć się z ograniczeniami w realizacji przelewów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Również płatności BLIK, popularny sposób na szybkie transakcje, zostaną zawieszone na czas trwania prac.

Dodatkowo, użytkownicy napotkają trudności przy korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów. Wypłaty i wpłaty gotówki mogą być niedostępne lub realizowane z opóźnieniem.

Przyczyny i konieczność prac serwisowych

Banki regularnie przeprowadzają prace serwisowe, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność swoich systemów. Aktualizacje i ulepszenia są niezbędne do ochrony przed cyberzagrożeniami oraz do wdrażania nowych funkcji. Niestety, często wiąże się to z czasowym wyłączeniem usług. Planowane prace w ING mają na celu modernizację infrastruktury, co w przyszłości przełoży się na lepszą jakość obsługi i większe bezpieczeństwo transakcji.

Jak się przygotować?

Warto z wyprzedzeniem zaplanować swoje finanse i zrealizować pilne transakcje przed rozpoczęciem przerwy serwisowej. Dobrym pomysłem jest wypłacenie gotówki, jeśli przewidujemy potrzebę jej użycia w trakcie niedostępności usług. Należy również pamiętać, że płatności kartą w sklepach stacjonarnych powinny działać bez większych zakłóceń, jednak warto mieć przy sobie alternatywną formę płatności na wszelki wypadek.