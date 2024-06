Co zrobić w przypadku kradzieży/zgubienia telefonu z zastrzeżonym numerem PESEL?

Już kilka milionów obywateli zastrzegło swój numer PESEL, co ma swoje skutki prawne od 1 czerwca 2024 roku. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, pewnie jesteście już tym zmęczeni, dlatego dziś skupimy się tylko na sytuacji, w której tracimy dostęp do smartfona z już zastrzeżonym numerem PESEL.

Na problem ten zwrócił uwagę na swoim profilu na LinkedIn - Michał Macierzyński, Head of Digital Services Department w PKO Bank Polski, czyli w największym banku w Polsce, więc dane na które się powołuje mają duże przełożenie na ogół społeczeństwa.

Zdradził on w nim, iż do profilu zaufanego loguje się z wykorzystaniem danych logowania do bankowości elektronicznej aż 80-90% osób. To rzeczywiście rodzi problem, bo opisywana w tym poście sytuacja dotyczy scenariusza, w którym tracimy dostęp do smartfona - zgubienie/kradzież, z zastrzeżonym numerem PESEL.

Michał Macierzyński:

Jednym słowem karty SIM nie wyrobimy, nowego mObywatela nie aktywujemy – więc zostaje tylko wizyta w urzędzie gminy. Potem do telekomu po duplikat karty, potem bank, potem nowy mObywatel. Ufff – może tak szybko nie było – ale bezpiecznie – chociaż już nie tak wygodnie.

I tak, cofnąć zastrzeżenie możemy w aplikacji mObywatel - nie mamy już jednak smartfona, możemy też zrobić to online na mObywatel.gov.pl, ale nie zalogujemy się do niego przez bankowość elektroniczną, bo to wymaga potwierdzenia w aplikacji mobilnej banku. Pozostaje ewentualność taka, że dodaliśmy swój komputer do urządzeń zaufanych, jednak akurat w przypadku PKO Bank Polski nie jest już to możliwe bez zgody na weryfikację behawioralną.

Niemniej i tak, w przypadku też innych banków, nawet mimo dodania komputera do zaufanych, przy logowaniu akurat do profilu zaufanego i tak będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie na urządzeniu mobilnym - gdyż to nie jest już logowanie do banku, a przekazanie naszych danych do zewnętrznego podmiotu.

Mamy oczywiście jeszcze mDowód, ale tu wymagania jest aplikacja eDO App, której nie mamy lub czytnik NFC podłączony do komputera. Konieczna jest więc wizyta w urzędzie gminy, cofnięcie zastrzeżenia i udanie się do salonu operatora po duplikat karty SIM (nie otrzymamy go z zastrzeżonym numerem PESEL).

Zatrzymajmy się w tym miejscu, bo czas już na odpowiedź czy jest rozwiązanie powyższego scenariusza, bez wizyty w urzędzie gminy i salonie operatora, czynnych zwykle do określonych godzin, a sprawa jest pilna?

W wątku pod przedmiotowym wpisem, pojawia się porada zmiany sposobu autoryzacji z bankowości elektronicznej na aplikację mObywatel lub kody wysłane w wiadomości SMS. Oczywiście można to wcześniej zrobić, ale tu nadal wymagane jest dwuskładnikowe uwierzytelnianie logowania do profilu zaufanego - właśnie przez kod QR w aplikacji mObywatel lub kod SMS.

Pozostaje kilka innych możliwości, pod warunkiem, że razem ze smartfonem nie straciliśmy swojego plastikowego zwykłego dowodu tożsamości lub e-Dowodu.

Jeśli sytuacja zdarzy się w godzinach pracy urzędu gminy, to najszybszy sposób by się tam udać - cofamy zastrzeżenie, idziemy z dowodem plastikowym do salonu po duplikat karty SIM, aktywujemy mObywatela, zastrzegamy numer PESEL.

Jeśli sytuacja zdarzy się w godzinach, w których możemy liczyć tylko na otwarty salon operatora i oddział naszego banku, zadziała powyższy scenariusz, ale zajmuje to około 3 godzin.

Na koniec pozostaje trzecia opcja - jeśli mamy e-Dowód, to trzymanie w domu zapasowego smartfona (z NFC) z aktywną aplikacją eDO App, ewentualnie urządzenia z kartą SIM z tym samym numerem telefonu (opcja dostępna za darmo tylko w Orange Flex). Tak więc nie jest to patowa sytuacja, mamy kilka możliwości poradzenia sobie z nią, a także zabezpieczenia się przed nią.

Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na inną sytuację, co zrobić w przypadku gdy nie mamy zastrzeżonego numeru PESEL, a zgubimy dowód osobisty? Tu na szczęście zadziała automat, wystarczy zgłosić ten fakt w najbliższym oddziele dowolnego banku lub pod numerem telefonu +48 828 828 828, co skutkuje autmatycznym zastrzeżeniem naszego numeru PESEL.