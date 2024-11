Takich wzrostów nikt się nie spodziewał. Te smartfony podbijają serca użytkowników - nie bez powodu!

Google Pixel to seria smartfonów, która jest bez wątpienia jednym z najlepszych wyborów dla użytkowników poszukujących solidnego smartfona z Androidem na pokładzie. Internetowy gigant coraz bardziej przykłada się do swoich produktów — i najwyraźniej ich wysiłki się opłaciły. A przynajmniej tak wygląda to w najświeższym zestawieniu od StatCounter.

Reklama

Google Pixel cieszy się coraz większą popularnością. Ogromne wzrosty w Stanach Zjednoczonych

Ostatnie generacje Google Pixel cieszą się coraz większą popularnością. Google z każdą kolejną wersją urządzenia dba o to, by te nie tylko wyróżniały się wyglądem, ale także miały kilka asów w rękawie na tle konkurencji. I okazuje się, że ta taktyka ma sporo sensu — a przynajmniej tak wynika z danych podanych przez StatCounter.

Według nich w ostatnich tygodniach na jednym z największych rynków, w Stanach Zjednoczonych, smartfony Google Pixel potroiły swój udział. W październiku miały one stanowić 12,9% tamtejszego rynku, podczas gdy we wrześniu ich udział wynosił raptem 4,76%. Tym samym Google udało się przebić udziały Motoroli, a także dobić do połowy udziałów jednego z najważniejszych graczy na androidowym rynku: Samsunga. Co ciekawe, w ostatnich tygodniach Apple radzi sobie także nieco gorzej — ich udział spadł o około 4%.

Piksele podbijają serca użytkowników - czy kogoś to dziwi?

Bez wątpienia smartfony z linii Google Pixel mają przewagę nad konkurencją. To w końcu ich twórcy pracują nad najpopularniejszym systemem mobilnym na świecie, a te smartfony mogą liczyć na najlepszą optymalizację. Co prawda w ostatnich generacjach ich ceny znacznie podskoczyły, ale nie zniechęca to klientów -- co idealnie widać na danych udostępnionych w najnowszym raporcie StatCounter.