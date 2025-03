Cała gama nowości dla Pixeli. Pokochacie tę aktualizację

Wśród nowości znalazły się inteligentne tapety, zaawansowana ochrona przed oszustwami oraz ulepszenia w aparacie, które czynią serię Pixel jeszcze bardziej funkcjonalną.

Google stawia na sztuczną inteligencję

Jedną z najbardziej wyróżniających się nowości jest Gemini Live, czyli inteligentne tapety na żywo, które dostosowują się do otoczenia użytkownika. Dzięki integracji ze sztuczną inteligencją, dynamiczne tła zmieniają się w zależności od pory dnia, pogody czy lokalizacji, tworząc unikalne i interaktywne wizualizacje. To kolejny krok Google w stronę bardziej spersonalizowanego doświadczenia mobilnego, które pozwala użytkownikom jeszcze bardziej dostosować swoje urządzenia do własnych preferencji. W aplikacji Pixel Studio pojawi się również wreszcie możliwość generowania obrazków ludzi, co do tej pory nie było możliwe na smartfonach.

W kontekście bezpieczeństwa, Google stawia na większą ochronę użytkowników przed niechcianymi połączeniami i potencjalnymi oszustwami. Nowa funkcja wykrywania podejrzanych numerów analizuje połączenia przychodzące i ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem. To rozwiązanie ma na celu zmniejszenie liczby prób wyłudzeń oraz zwiększenie komfortu korzystania z telefonu bez obaw o niechciane połączenia spamowe. Niestety w przypadku połączeń telefonicznych działa obecnie tylko w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie ma natomiast działać analiza wiadomości tekstowych. Smartfon poinformuje nas jeśli treść wiadomości będzie podejrzana.

Gry na Android Auto i wiele innych

Nowa aktualizacja wprowadzi też zmiany dla wszystkich użytkowników systemu Android. Jedna z nich dotyczy na przykład systemu Android Auto, który w czasie postoju pozwoli nam zagrać w nowe gry na ekranie systemu inforozrywki w samochodzie. Wśród nowych propozycji mamy otrzymać takie gry jak Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 i Beach Buggy Racing. Ciekawa propozycja, szczególnie dla użytkowników aut elektrycznych ;-).

W przypadku Pixeli 9 pojawi się także możliwość nagrywania wideo z dwóch źródeł jednocześnie. Można zatem stworzyć film kręcony z dwóch perspektyw przy wykorzystaniu innego smartfona z serii Pixel lub kamery GoPro Hero10 lub nowszej. W przeglądarce Chrome na Androidzie pojawi się również widget, który powinien ułatwić nam dokonywanie zakupów. Pozwala on między innymi na śledzenie trendów cenowych różnych produktów i może was poinformować, gdy cena będzie na poziomie, który wydaje się atrakcyjnym na tle historycznych danych.

Wreszcie pojawi się możliwość udostępnienia lokalizacji zaufanym kontaktom w Find My Device, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i spokój ducha. W samej aplikacji, której używamy do znajdowania zgubionych urządzeń, możliwe bedzie zorganizowanie spotkania ze znajomym lub upewnić się, że członek rodziny bezpiecznie wrócił do domu. Udostępnianie lokalizacji na żywo pokazuje, gdzie znajdują się Twoi znajomi na mapie, niezależnie od tego, jakiego telefonu lub tabletu używają, podobnie jak ma to miejsce w przypadku urządzeń Apple.

źródło: Google Blog