Użytkownicy tego smartfona są wściekli po ostatniej aktualizacji

Pixel 6 Pro to jeden z najciekawszych smartfonów w świecie Androida. Ostatnia aktualizacja aplikacji Google psuje jednak sporo krwi użytkownikom.

Smartfony z linii Google Pixel od lat cieszą się doskonałą opinią wśród użytkowników. Absolutnie mnie to nie dziwi — to jedne z najlepiej wycenionych smartfonów na rynku. Stosunek jakość/cena jest wzorowy. Zaś fakt iż są one produktem wychodzącym bezpośrednio od producentów oprogramowania daje sprzętowi niemałą przewagę. Może nie taką jak u Apple, gdzie iOS tworzony jest z myślą o dosłownie kilku smartfonach na krzyż, ale optymalizacja może wskoczyć na wyższy poziom.

Nie oznacza to jednak, że Google Pixele są bez skaz. Pomijając już kwestie typowo techniczne związane z samym urządzeniem, to niespodzianki potrafią czekać także w... oprogramowaniu. Ot, jak aplikacja Google drenująca baterię Pixela 6 Pro.

Aplikacja Google pożera baterię w Google Pixel 6 Pro

O sprawie zrobiło się głośno kilka dni temu, kiedy to na forach pojawiły się wpisy zaniepokojonych użytkowników. Smartfony stały się gorące — ci więc postanowili zbadać temat i przyjrzeć się oprogramowaniu, które jest za to odpowiedzialne. Bez problemu można to sprawdzić w sekcji zużycia baterii gdzie na pierwszym miejscu widniała... aplikacja Google. Jak czytamy na forum w wątku poświęconemu drenażowi baterii w smartfonach Pixel 6 Pro:

(...) mój telefon stracił nawet do 20% baterii bez żadnego obciążenia z mojej strony. Sprawdziłem zużycie baterii i aplikacja Google jest głównym winowajcą, ale czym jest "Android System Intelligence*"? Czy (Google) próbuje umieścić Barda w naszych telefonach, by ten po prostu słuchał PRZEZ CAŁY CZAS? Proszę, przestańcie nam mówić, żebyśmy używali normalnych poprawek aplikacji dla Pixeli... to jest cholerna aplikacja GOOGLE!!! Więc wypuśccie poprawkę i oddajcie nam nasze telefony!

* Android System Intelligence to komponent systemu w ramach Private Compute Core, który umożliwia działanie inteligentnych funkcji na urządzeniu z Androidem, zachowując jednocześnie prywatność danych.

Całkowicie rozumiem rozżalenie. Urządzenie działa doskonale, aż tu nagle po aktualizacji oprogramowania pojawiają się problemy. Tutaj nie chodzi o cały system, a pojedyncze jego komponenty. No ale mimo prób instalacji starych wersji oprogramowania i rozmaitych kombinacji — nie udało się użytkownikom obejść problemu. Nie pozostaje im nic innego, jak czekać na oficjalny zestaw poprawek od Google...

