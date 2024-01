Posiadacze tego smartfona będą przykładać go do czoła – po co?

Mamy tu jakichś posiadaczy Pixeli? Smartfony od Google nie mają co prawda oficjalnej dystrybucji nad Wisłą, ale można je bez problemu dostać w polskich elektromarketach. Ci z Was, którzy są szczęśliwymi użytkownikami flagowego Pixela 8 Pro zwrócili pewnie uwagę na niewielki czujnik obok lampy błyskowej – to czujnik temperatury na podczerwień, który po ponad 3 miesiącach od premiery w końcu zyskuje przydatną opcję. Pożegnajcie termometry – wystarczy Wam Pixela 8 Pro.

Pierwsza aplikacja do pomiaru temperatury ciała na smartfony z autoryzacją FDA

Google na oficjalnym blogu pochwaliło się wdrożeniem nowej funkcji, która dotychczas czekała na zatwierdzenie ze strony FDA (Agencja Żywności i Leków). Mowa o możliwości mierzenia temperatury smartfonem w zakresie 36,1–40°C z dokładnością do ± 0,3°C.

Brzmi to w teorii całkiem nieźle, ale w praktyce wygląda trochę komicznie. Konieczne będzie bowiem przystawienie smartfona do czoła i wykonywanie nim ruchów wokół twarzy przez 4 sekundy – aby czujnik zareagował poprawnie, musi znajdować się bardzo blisko skóry. Pixel 8 Pro musi niemalże dotykać twarzy, co wyklucza mierzenie temperatury w okularach, co Google wyszczególnia w instrukcji obsługi nowej funkcjonalności.

„Zawsze masz przy sobie telefon, więc wygodniej jest mierzyć temperaturę ciała bez dodatkowego urządzenia” – Ravi Narasimhan, kierownik techniczny ds. badań i rozwoju w Google

Dane z czujnika podczerwieni przekazywane są do algorytmu obliczającego temperaturę, która wyświetli się na urządzeniu, a następnie będą mogły zostać zapisane w aplikacji zdrowotnej. Smartfon pożądaną odległość od skóry mierzy zaś dzięki wykorzystaniu autofokusu z detekcją laserową, by uczynić całą operację bezdotykową, bo nasze smartfony są niestety domem dla wielu zarazków. Funkcja ma niebawem trafić do Pixeli 8 Pro w formie aktualizacji.