Zrobili smartfon lepszy, niż go reklamowali!

Bardzo pozytywne zaskoczenie w świecie elektroniki. Smartfon lepszy, niż wynikało to z zapowiedzi i oficjalnej specyfikacji.

Jeżeli chodzi o materiały marketingowe i szumne zapowiedzi w świecie elektroniki... byliśmy już świadkami wielu rozmaitych fikołków. Twórcy urządzeń potrafią zapowiadać gruszki na wierzbie, a jak to wychodzi w praktyce... no cóż, wszyscy wiemy. Różnie.

Google jednak bardzo miło zaskoczyło swoją linią smartfonów Google Pixel. Ich najnowsze smartfony otrzymały ekrany lepsze, niż sami zapowiadali.

Google Pixel 8: ekran jaśniejszy, niż w swoich prezentacjach zapowiadało Google

Google Pixel to wielki nieobecny na polskim rynku. A szkoda, bo to smartfony które oferują jeden z najlepszych stosunków jakości do ceny w świecie Androida. Tym bardziej, że urządzenia mogą liczyć na wyjątkową optymalizację systemu, zaś ich aparaty fotograficzne wielokrotnie udowadniały już, że dzięki zaawansowanym algorytmom potrafią zostawić konkurencję daleko w tyle.

Jedną z najważniejszych nowości w najnowszych smartfonach linii Pixel miały być nowe ekrany AMOLED. Firma nazwała je Actua i Super Actua. I faktycznie, już od pierwszych zapowiedzi wyglądały bardzo imponująco. Teraz, gdy smartfonom zaczęli przyglądać się testerzy, okazało się, że urządzenia radzą sobie jeszcze lepiej.

Dylan Raga w swoim teście zauważył, że smartfon Google Pixel 8 jest w stanie zaoferować jasność na poziomie 1600 nitów. To o 200 więcej, niż zapowiadało samo Google. Prawdopodobnie tych dodatkowych 200 nitów przybywa po włączeniu odświeżania 120 Hz. Bez tego, smartfon standardowo oferuje jasność na poziomie 1400 nitów — czyli dokładnie tylu, ile deklaruje samo Google.

Takie niespodzianki lubimy

Przez większość czasu jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że rozmaici twórcy lubią robić nas w konia i dość podejrzliwie podchodzimy do wszystkich ich zapowiedzi. Jak jednak pokazuje przykład Pixela 8, czasem można się pozytywnie zaskoczyć. I każdemu życzyłbym, by takich pozytywnych zaskoczeń było więcej!