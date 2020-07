Tak wygląda Pixel 4a. Mówcie co chcecie, jak dla mnie jest super

Idea modeli Pixel z dopiskiem „a” po numerze oznaczającym model jest dość prosta – to niedrogie telefony z Androidem, które nie zachwycają specyfikacją, ale mogą pochwalić się dostarczanym prosto od Google oprogramowaniem i fantastycznymi aparatami. Różnica w cenie wobec pełnoprawnych Pixeli jest całkiem spora i dla mniej wymagających użytkowników to zdecydowanie lepszy wybór, bo oczywiście braki pod względem wydajności pracy systemu będą zauważalne. Niewykluczone, że Pixel 4a to zmieni.

Wiemy już co potrafi aparat w Google Pixel 4a

Jego specyfikacja prezentuje się nad wyraz dobrze. Ma posiadać ekran OLED o przekątnej 5,8 cala, procesor Snapdragon 730, 6 GB pamięci RAM oraz pamięć wbudowaną do wyboru pomiędzy 64 GB i 128 GB. Pierwotnym terminem premiery był maj, czyli podobny okres do debiutu Pixela 3a. Wielokrotnie przekładana premiera doprowadziła nas do terminów lipcowych, ale i ten (rzekomo 13 lipca, poniedziałek) został odwołany.

Wygląd Google Pixel 4a – typowy Pixel (nie) dla każdego