Przesunięcie majowej premiery Google Pixel 4a spowodowane jest sytuacją na rynku amerykańskim i międzynarodowym. Przez ostatnie tygodnie sądzono, że smartfon zadebiutuje 3 czerwca — to właśnie wtedy Google organizuje Android 11: The Beta Launch Show, prezentację poświęconą nowej wersji systemu. Zastąpi ona coroczną imprezę Google I/O na której firma pokazuje nowości w swoim oprogramowaniu i która została odwołana ze względu na pandemię koronawirusa. Jednak według najnowszych informacji, Google Pixel 4a na tym wydarzeniu będzie nieobecny. Jego premiera opóźni się o kolejny miesiąc.

Pixel 4a

Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.

“Just Black” & “Barely Blue”

Current plan for announcement:

July 13

BTW – just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)

Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.

— Jon Prosser (@jon_prosser) 21 maja 2020