Wspomniana atrakcyjna cena za Amazon Prime Video to oczywiście kwota 49 złotych za usługę Prime, w skład której wchodzi właśnie VOD Amazonu. Na tle każdej usługi konkurencyjnej wypada to niezwykle korzystnie, bo niektóre z platform (najwyższy pakiet Netfliksa) kosztują więcej za miesięczny dostęp, czyli 1/12 tego, co zapłacimy u Amazona. Jak długo potrwa taka oferta? Nie wiemy, ponieważ firma nie określa tego nawet mianem promocji - nie robiła tego ani na początku, ani obecnie, więc najwyraźniej możemy uznać, że jak na razie jest to nominalna cena za subskrypcję serwisu VOD, a także inne usługi, w tym darmową wysyłkę.

Wszyscy czekamy, aż Amazon doda do swojej biblioteki filmy ze studia MGM, wliczając w to wszystkie produkcje z Jamesem Bondem. Będzie to nie lada wydarzenie, ponieważ ten zakup giganta e-commerce znacząco podniósł rangę platformy. Wpłynie to też na jego pozycję w najbliższych latach, gdyż nowości będą zmierzać właśnie w głównej mierze lub tylko do Prime Video, omijając do tej pory wspierane usługi VOD. Zanim to jednak nastąpi, przyjrzyjmy się zaplanowanym na maj nowościom na VOD Amazonu.

Nowe seriale i programy w maju na Amazon Prime Video

Już na początku miesiąca, bo 6 maja, do katalogu zawita 2. sezon serialu "The Wilds", czyli "Dzicz". Seria opowiada o rozbitkach, którzy po katastrofie lotniczej znaleźli się na bezludnej wyspie. Grupa nastolatek nie znalazła się tam jednak przypadkowo, co zaczynają potwierdzać kolejne zdarzenia. Wychodzi na jaw, że biorą udział w nietypowym eksperymencie społecznym. Okazuje się też, że istnieje druga wyspa, na której znajdują się tylko chłopcy. Oni również muszą walczyć o swoje zdrowie i życie pod czujnym okiem władcy marionetek. Serial, co ciekawe, produkowany jest wspólnie przez Amazon Studios i ABC Signature, które jest częścią Disney Television Studios.

W połowie maja otrzymamy dwa programy, które nie są kręcone na podstawie scenariusza. Mowa o "Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls" oraz "Lovestruck High". Pierwszy z tytułów podąża za światową gwiazdą Lizzo, która jest na etapie poszukiwań nowych członkiń do zespołu Big Grrrls mających dołączyć do liderki w trakcie trasy wokół globu. Debiut na Amazon Prime Video 13 maja. "Lovestruck High" to natomiast intrygujący pomysł na transport 15 nastolatków z Wielkiej Brytanii do wyjątkowego liceum w USA. Jaki jest cel tej podróży? Znalezienie miłości. Czy amerykańska szkoła okaże się taka, jak z filmów i seriali, które znają wszyscy? Premiera 18 maja.

Wyjątkowy serial Night Sky z J.K. Simmonsem i Piotrem Adamczykiem

Chyba najciekawiej zapowiadającą się nowością spośród już znanych premier jest serial "Night Sky". Zaczekamy na niego aż do 20 maja, ale zwiastun wydaje się naprawdę interesujący. Dwójka głównych bohaterów - Irene (Spacek) oraz Franklin York (Simmons) odkrywa, że zakopana w ich ogródku komnata prowadzi na nieznaną, opuszczoną planetę. W ich życiu pojawi się jednak młody mężczyzna, grany przez Chai'a Hansena, który sprawia, że ich codzienność zostaje wywrócona do góry nogami i odkryta komnta okaże się czymś więcej, niż im się wydawało. W "Night Sky" zobaczymy też coraz częściej grającego w amerykańskich produkcjach Piotra Adamczyka. Serial wspólnie wyprodukowały Amazon Studios i Legendary Television. Daniel C. Connolly pełni rolę showrunnera i producenta wykonawczego. Datę premiery wyznaczono na 20 maja.