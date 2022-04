14Wszyscy kroczą wytyczoną przez Netfliksa ścieżką i zamawiają treści, które wesprą katalog usługi VOD i nie będą dostępne nigdzie indziej. Netflix wiedział, że któregoś dnia będzie musiał polegać właśnie na takich tytułach, gdy mniejsze i większe studia będą coraz bardziej zainteresowane bezpośrednim dostarczaniem swoich produkcji widzom, zamiast odsprzedawać na prawie wszystko licencje innym podmiotom. Dlatego zapowiedzi inwestycji kolejnych miliardów dolarów w oryginalne filmy i seriale już nikogo nie zaskakują, a my wciąż doświadczamy rotacji tytułów w ofertach platform VOD.

Jakie filmy znikną w maju z Netfliksa?

Źródło: Depositphotos

Netflix może wydawać po 20 miliardów rocznie na własne produkcje i dodawać ich dziesiątki każdego tygodnia, ale wciąż mocnym punktem jego biblioteki są nabyte na licencji tytuły. Dzięki temu możemy nadrobić zaległości (w klasykach) albo powtórzyć bez dodatkowych kosztów te filmy i seriale, które wspominamy najmilej. Dobrze jest więc kontrolować, nie tylko jakie produkcje pojawiają się w usłudze, ale także które tytuły są z niej usuwane. Netflix od pewnego czasu całkiem otwarcie mówi o tym, co zniknie z katalogu na przestrzeni każdego miesiąca (choć są wyjątki), więc przyjrzyjmy się, jakie filmy i seriale będą usunięte z platformy w maju.

Fani dobrych animacji na pewno będą żałować, że Netflix usunie z katalogu filmy "Angry Birds" oraz "Notatnik śmierci". Ten drugi jest jednym z najpopularniejszych tytułów, jeśli chodzi o anime i znam osoby, które bardzo regularnie do niego wracają. Owszem, produkcja będzie dostępna w innych miejscach, ale dla osób z aktywną subskrypcją Netfliksa nie jest to dobra wiadomość. Ponadto, znikną też 22. i 23. sezon "South Parku", a także trzy części Bourne'a z Mattem Damonem - mowa o filmach "Jason Bourne", "Ultimatum Bourne'a" oraz "Krucjata Bourne'a". Wśród klasyki warto zwrócić uwagę na "Terminatora 2: Dzień sądu", który na pewno skupiał wokół siebie wielu wiernych fanów, ale być może zainteresowanie spadało w ostatnim czasie. Znikną też "Pitch Perfect" i "Nagi instynkt".

Filmy usuwane z Netfliksa w maju 2022 - lista

Poniższa lista łączy w sobie tytuły, które podał oficjalnie Netflix, ale nie pokrywa się to w 100% z nieoficjalnymi listami, więc należy wziąć poprawkę na to, że usuwanych w maju tytułów może być więcej. Co istotne, zdarza się, że wybrane produkcje powracają dość szybko do katalogu (na przeróżnych zasadach), więc to nie musi być ostateczna szansa, by je obejrzeć na Netfliksie.