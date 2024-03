Pierwszy komputer na świecie – To tam wszystko się zaczęło...

Komputery stanowią nieodłączną część naszego codziennego życia. Od prostych kalkulatorów po zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, technologia stale ewoluuje, zmieniając sposób, w jaki funkcjonujemy i komunikujemy się z otaczającym nas światem. Za tym współczesnym fenomenem kryje się fascynująca historia, która sięga głęboko w przeszłość. Aż do czasów, gdy pojęcie "komputer" było jedynie odległym marzeniem. Rewolucja ma swój początek w latach 30. XX wieku. Jesteście ciekawi, w jakich okolicznościach powstał pierwszy komputer i jakie oferował możliwości? Zapraszamy na powrót do przeszłości.

Historia komputerów jest pełna fascynujących wydarzeń i postaci, które zmieniły oblicze ludzkiego myślenia i działania. Aby zrozumieć, jak doszło do narodzin technologicznej rewolucji, musimy cofnąć się do czasów, gdy pierwsze koncepcje komputerów zaczęły kiełkować w umysłach wizjonerów nauki i technologii. Właśnie tam chcemy Was dziś zabrać.

Diagram będący pierwszym opublikowanym algorytmem przeznaczonym do wykonania na maszynie analitycznej.

Początki myśli komputerowej

W XIX wieku, wraz z rozwojem matematyki i filozofii, zaczęły kiełkować pierwsze koncepcje maszyn obliczeniowych, które miały dać początek komputerom, jakie znamy dzisiaj. Kluczową postacią tego okresu była Ada Lovelace, która w latach 40. XIX wieku współpracowała z matematykiem Charles'em Babbage'em nad jego projektami maszyn analitycznych. Lovelace była pierwszą osobą, która zrozumiała potencjał maszyn Babbage'a nie tylko jako narzędzia do wykonywania obliczeń, ale także jako urządzenia zdolnego do przetwarzania symboli i wykonywania różnorodnych zadań.

Maszyna różnicowa Babbage’a

Charles Babbage i jego maszyna różnicowa

Charles Babbage, często nazywany "ojcem komputerów", był pionierem w dziedzinie mechanicznych maszyn liczących. Jego najbardziej znany projekt to maszyna różnicowa. Było to pierwsze na świecie urządzenie do automatycznego wykonywania obliczeń matematycznych.

Urządzenie wymyślone przez Babbage'a miało powstać m.in. do automatyzacji skomplikowanych obliczeń, takich jak tabele logarytmiczne niezbędne w nawigacji morskiej i naukach matematycznych. Maszyna różnicowa miała być mechanizmem zdolnym do wykonywania powtarzalnych obliczeń na podstawie zdefiniowanych algorytmów, co stanowiło krok milowy w kierunku stworzenia programowalnej maszyny obliczeniowej.

Niestety, mimo wielkich ambicji Babbage'a, maszyna nie powstała za życia wynalazcy. Konstrukcja tego skomplikowanego urządzenia napotykała wiele trudności technicznych i finansowych, które uniemożliwiły finalizację projektu. Sama koncepcja wywarła jednak ogromny wpływ na kolejne pokolenia naukowców i wynalazców, którzy kontynuowali prace nad rozwojem maszyn obliczeniowych. Maszyna różnicowa i maszyna analityczna to ikony historii informatyki, symbolizujące dążenie człowieka do automatyzacji obliczeń i stworzenia urządzeń zdolnych do wspomagania ludzkiego umysłu w procesie rozwiązywania problemów.

Muzealna replika bomby Turinga

Maszyna Turinga

Wraz z postępem matematyki i rozwojem technologii, koncepcja komputera jako uniwersalnej maszyny zaczęła nabierać kształtu. Jedną z kluczowych postaci w tym procesie był brytyjski matematyk Alan Turing. W latach 30. XX wieku zaproponował koncepcję teoretycznej maszyny, która mogłaby wykonywać dowolne obliczenia na podstawie zdefiniowanych reguł.

Choć sama maszyna Turinga nie istniała fizycznie, jej abstrakcyjny model opisywał sposób działania komputerów. Centralnym elementem maszyny Turinga jest taśma wejściowa, na której zapisane są symbole, oraz głowica, która może przemieszczać się wzdłuż taśmy i zmieniać symbole. Maszyna posiada również zestaw instrukcji, które określają, co ma robić w zależności od odczytanego symbolu i aktualnego stanu. Dzięki temu prostemu, ale wszechstronnemu modelowi, maszyna Turinga byłaby zdolna symulować działanie dowolnego innego komputera i rozwiązywać różnorodne problemy obliczeniowe. Jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju informatyki sprawia, że jest często nazywana "matką wszystkich komputerów".

ENIAC: Pierwszy komputer na świecie

Narodziny pierwszego elektronicznego komputera, znanego jako ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), stanowiły kolejny kamień milowy w historii informatyki. ENIAC został zaprojektowany i zbudowany przez Johna Prespera Eckerta oraz Johna William Mauchly'ego na Uniwersytecie Pensylwanii i po raz pierwszy został uruchomiony w 1946 roku. Jego zadaniem było rozwiązanie skomplikowanych problemów obliczeniowych, które były nieosiągalne dla ludzkich umysłów lub tradycyjnych maszyn liczących.

ENIAC był gigantycznym urządzeniem, zajmującym ogromną przestrzeń, wykorzystującym tysiące lamp elektronowych i tony kabli. Pomimo swoich wymiarów, ENIAC był wysoce zaawansowanym technologicznie urządzeniem, zdolnym do wykonywania różnorodnych obliczeń w szybszym tempie niż jakakolwiek maszyna, która powstała wcześniej. Jego budowa zapoczątkowała erę komputerów elektronicznych, jakie znamy dzisiaj.

ENIAC odegrał również istotną rolę w rozwoju programowania komputerowego. Programowanie ENIAC'a było zadaniem żmudnym i skomplikowanym, wymagającym ręcznego ustawiania przełączników i kabli, co sprawiało, że proces ten był podatny na błędy. Pomimo tych wyzwań, ENIAC otworzył drogę do nowych metod interakcji z komputerami, które w przyszłości stały się podstawą dla współczesnych języków programowania i interfejsów użytkownika.

Czy ENIAC to na pewno pierwszy komputer na świecie?

Choć ENIAC przez długi czas był uznawany za pierwszy elektroniczny komputer na świecie, nowe odkrycia oraz odtajnienie brytyjskich danych rozpoczęły dyskusję na ten temat. Okazało się bowiem, że Colossus, nad którym pracowali Anglicy, a który powstał w oparciu o prace Alana Turninga mógł być "tym pierwszym". W gronie pretendentów do tego tytułu znalazł się też niemiecki komputer Konrada Zusego. Nie można również pominąć komputera ABC (Atanasoff-Berry Computer), skonstruowanego przez Johna Vincenta Atanasoffa i Clifforda Berry’ego w latach 1937–1942. Wszystkie te kandydatury budzą ciekawość i wymagają dogłębniejszego zbadania, co sprawia, że temat pierwszego komputera na świecie wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji w świecie historii informatyki.

Colossus Mark II.

Dziedzictwo pierwszego komputera

Dziedzictwo pierwszych komputerów, takich jak ENIAC czy maszyna różnicowa, jest niezwykle ważne dla zrozumienia współczesnej technologii. Te archaiczne dziś maszyny nie tylko zapoczątkowały rewolucję cyfrową, ale także wpłynęły na sposób, w jaki myślimy o technologii. Dzięki nim ludzkość zyskała narzędzia, które umożliwiłyby realizację najbardziej ambitnych pomysłów i koncepcji. Patrząc wstecz, widzimy, jak daleko doszliśmy od czasów, gdy komputery zajmowały całe pomieszczenia i wymagały setek lamp elektronowych. W obliczu postępu technologicznego, którego dzisiejszym symbolem staje się niejako sztuczna inteligencja, na pewno warto pamiętać o korzeniach tej rewolucji.

Zdjęcia: Wikipedia, Jitze Couperus