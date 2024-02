Lubisz ser pleśniowy? To odkrycie naukowców mocno Cię zaskoczy!

Klasyczny niebieski ser pleśniowy od zawsze był symbolem intensywnego smaku i unikalnego wyglądu. Jego charakterystyczne, niebieskie żyłki wyróżniają go spośród innych serów na świecie, czyniąc go nieodłączną częścią kulinarnego krajobrazu. Naukowcy nie zawiedli i w końcu odkryli, co tak naprawdę stoi za kolorem tego sera. I ostatecznie — znaleźli też sposób na to, by móc wytworzyć sery w innych, niespotykanych kolorach.

Od dawna wiadomo, że kluczową rolę w tworzeniu niebieskiego koloru serów odgrywa obecność grzyba pleśniowego Penicillium roqueforti. Ów mikroorganizm, dodawany na wczesnym etapie procesu produkcji sera, wytwarza niebiesko-zielone zarodniki, które nadają serom ich charakterystyczny wygląd. Jednakże, co do tej pory pozostawało tajemnicą, to właśnie skąd pochodzi ten niebieski kolor.

Badacze odkryli, że pigmenty, które odpowiadają za kolor niebieskich serów, tworzone są w wyniku szeregu reakcji kodowanych przez sześć genów, znanych jako szlak DHN-melaniny. Manipulacja tymi genami pozwoliła naukowcom uzyskać różne kolory zarodników grzyba, od białego po różowawo-czerwony, jednakże żaden z nich nie był niebieski. Wszystko to prowadzi do fascynujących wniosków dotyczących możliwości modyfikacji koloru serów przy zachowaniu ich oryginalnego smaku i aromatu.

Jednak naukowcy nie zatrzymali się tylko na teorii. Wykorzystując promieniowanie ultrafioletowe, badacze wywołali mutacje w genach grzyba, prowadząc do powstania wariantów wytwarzających różne kolory zarodników. To zaś otwiera nowe perspektywy dla przemysłu serowarskiego, który może eksperymentować z pełną różnorodnością kolorów, oferując konsumentom szeroki wybór serów, zaspokajając jednocześnie ich różnorodne gusty i preferencje smakowe. Należy zaznaczyć, że po pierwsze — wszystkie tak wyprodukowane sery smakowały dobrze, choć były między nimi niewielkie różnice. Po drugie — są one bezpieczne do spożycia przez ludzi. Wyobraźcie sobie tylko deskę serów z takimi serami — kosmos.

Naukowcy uważają ponadto, że być może uda przyciągnąć uwagę osób, które unikały niebieskiego sera ze względu na jego kolor. Dzięki różnorodności nowych wariantów serów każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie w zakresie kolorów. Aczkolwiek bazowy, klasyczny smak pozostanie ten sam — o to klasyczni serożercy nie powinni się absolutnie martwić.

To właściwie nieco więcej niż tylko kulinarne odkrycie. To także istotny moment w historii produkcji serów, która nosi w sobie receptury, z których korzystamy do dziś i nie były one zmieniane. Łącząc tradycję z nowoczesnością, tworzymy przyszłość, w której sery dalej mogą być smaczne, a przy okazji też nieco bardziej barwne. Na rynku mamy i tak niemało kolorów różnych serów pleśniowych — teraz będziemy mogli jeszcze bardziej popuścić wodze fantazji.