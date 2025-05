iOS 18.5 już dostępny - można pobierać na iPhone

Na miesiąc przed konferencją WWDC25, na której to poznamy nowości w zupełnie nowej wersji systemu iOS 19, Apple udostępniło przed chwilą chyba ostatnią już aktualizację przed tą premierą, oznaczoną numerkiem 18.5.

W opisie aktualizacji od razu możemy przeczytać, że wzbogaca ona ekran blokady o nową tapetę Pride (harmonia), ale to nie wszystkie nowości. Ważniejszą opcją chyba jest udostępnienie obsługi funkcji satelitarnych dostarczanych przez wybranych operatorów, we wszystkich modelach iPhone począwszy od modelu 13. Do tej pory mogli z niej skorzystać tylko posiadacze smartfonów iPhone 14 i nowszych.

Co ważne, nawet jak dany operator nie oferuje funkcji satelitarnych, nadal można z nich skorzystać przy pomocy asystenta połączeń na iPhone, co może być przydatne w nagłych przypadkach. Na przykład, by zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową do służb ratunkowych, w lokalizacjach bez dostępu do WiFi czy sieci komórkowych.

Ponadto w iOS 18.5 wprowadzono zatwierdzanie przy użyciu iPhone’a zakupu treści, kupowanych w aplikacji Apple TV na urządzeniach innych firm oraz powiadomienia rodziców, gdy na urządzeniu dziecka używany jest kod funkcji Czas przed ekranem.

Dostępność aktualizacji możecie sprawdzić w swoim iPhone, korzystając ze ścieżki: Ustawienia — Ogólne — Uaktualnienia. Oczywiście, tradycyjnie w najnowszej aktualizacji znalazły się też inne, mniej istotne usprawniania oraz poprawki błędów. Cześć z tych funkcji może nie być dostępne we wszystkich regionach.