Allegro zapowiedziało uruchomienie sieci automatów paczkowych w marcu tego roku. Na początek mowa była o 1500 maszyn do końca tego roku. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem plan ten ma zostać zrealizowany, a większość z nich ma zastać uruchomiona w zbliżające się wakacje.

Cała sieć nowych automatów Allegro rozpocznie funkcjonowanie na jesieni tego roku po uruchomieniu odpowiedniej ich liczby.

Grzegorz Czapski, Business Development Officer at Allegro:

Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny „posadziliśmy” już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie. Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej. Obok tak podstawowych aspektów, jak bezpieczeństwo lokalizacji i bliskość klientów, bierzemy pod uwagę także względy środowiskowe oraz to, jak urządzenia komponują się z otoczeniem. Ponadto dbamy o to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły bez problemu z nich korzystać.

























Pierwszy automat paczkowy Allegro uruchomiony został w okolicach siedziby Allegro w Poznaniu na Nowym Rynku, kolejne trzy znalazły swoją lokalizację w Warszawie przy ulicach Romera, Kabacki Dukt i Rejewskiego. Wszystkie automaty paczkowe Allegro mają być zielone, osadzone roślinami i zasilane energią ze źródeł odnawialnych oraz pozbawione reklam.

Automaty paczkowe Allegro będą stanowiły trzon nowej sieci punktów odbioru i nadawania paczek Allegro Punkty. Już teraz w ramach tej sieci działa 600 punktów nadań i odbiorów w salonikach Kolportera, a w drugiej połowie tego roku Allegro planuje uruchomienie usług logistycznych w ramach swojego centrum logistycznego pod Warszawą. Obejmą one obsługę zamówień, przechowywanie towarów czy pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów.

Tak więc można powiedzieć, że czeka nas ciekawa druga połowa roku w wykonaniu Allegro, które jeszcze bardziej uzbroi się przed Amazon.pl i już w tym roku nieco uniezależni się od istniejącej sieci punktów nadań i odbiorów, którego głównym ogniwem są Paczkomaty InPostu. Myślę, że w perspektywie dwóch, trzech lat Allegro może stać się niemal samowystarczalne w zakresie całej logistyki zamówień towarów na tej platformie.

Źródło: Allegro.