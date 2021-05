Kiedy dwa tygodnie temu dostaliśmy komunikat prasowy od Kolportera z informacją o nawiązaniu współpracy z Allegro i udostępnieniu 600 nowych punktów odbioru w ich salonikach pomyślałem, że to zwyczajnie poszerzy istniejącą sieć 30 tys. punktów odbioru. Ot, kolejne miejsce do nadania, zwrotu czy odbioru paczki. Otóż nie, to zalążek nowej sieci – Allegro Punkty, niezależnej od Punktów Odbioru i Paczkomatów InPostu.

Czym są Allegro Punkty? Taki komunikat otrzymali sprzedawcy na Allegro:

To nasza nowa usługa, w ramach której ruszamy z własną siecią punktów nadań i odbiorów. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić kilka tysięcy stacjonarnych punktów i 1500 automatów paczkowych. Na początek Ty i Twoi klienci możecie skorzystać z około 600 punktów odbioru w Salonikach Kolportera.

Grubo, jak na kilka miesięcy tego roku, a na następny zapowiedzianych jest już kolejnych 1500 automatów paczkowych Allegro i zapewne kolejne kilka tysięcy nowych punktów odbioru w ramach nowej sieci Allegro Punkty. To oznacza, że w niespełna dwa lata są w stanie zbudować nową zróżnicowaną sieć punktów nadań i odbiorów, konkurencyjną do obecnej. W dalszej perspektywie mogą znacząco uniezależnić się od istniejącej sieci zwłaszcza w kontekście uruchomienia własnego centrum logistycznego.

Obecna sieć liczy około 30 tys. punktów odbioru, na którą składają się Paczkomaty InPostu, placówki Poczty Polskiej, Żabki, stacje Orlenu, kioski Ruchu czy sklepy innych sieci handlowych. Zobaczmy więc, jak przedstawiają się aktualne warunki cenowe dla sprzedawców, którzy teraz mają do wyboru trzy sieci punktów nadań i odbiorów przy małych paczkach do 25 kg.

Cennik dla sprzedawców w usłudze Allegro Paczkomaty