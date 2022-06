Za darmo to uczciwa cena. Photoshop będzie dostępny bezpłatnie!

Adobe udostępnia Photoshopa za darmo w przeglądarce

Adobe rozpoczęło testowanie Photoshopa w przeglądarce, który będzie dostępny dla wszystkich użytkowników całkowicie za darmo. Webowa wersja programu ma być zachętą dla większej liczby odbiorców do przejścia na aplikację.

Obecnie testy trwają w Kanadzie. Jedynym warunkiem, żeby uzyskać dostęp do Photoshopa online jest stworzenie konta Adobe, co również jest bezpłatne. To jest tak zwany pakiet “Freemium”, który nie posiada wszystkich możliwości programu - Adobe pozostawiło jednak te najbardziej potrzebne, aby każdy mógł swobodnie wykonać podstawowe czynności. Kiedy będziemy chcieli uzyskać dostęp do wszystkich narzędzi, trzeba będzie przejść na płatną subskrypcję Premium.

Skąd taka decyzja?

Adobe pierwotnie wydała internetową wersję programu Photoshop w październiku, lecz dość mierny zakres możliwości sprawił, że firma określiła to przede wszystkim jako narzędzie do współpracy, a dokładniej sposób, w jaki artysta może udostępnić obraz innym i pozwolić im zostawić kilka adnotacji, dokonać paru drobnych poprawek i ponownie przekazać go autorowi.

Źródło: Adobe

Teraz jednak Adobe zdecydowało się na dodanie większej ilości możliwości, co sprawia, że webowa wersja jest dużo bardziej przyjazna i łatwiej dostępna. Celem firmy jest wykorzystanie Photoshopa online w celu potencjalnego przyciągnięcia użytkowników, którzy będą chcieli zapłacić za pełną wersję w przyszłości. Maria Yap, wiceprezes Adobe, skomentowała sytuację w następujący sposób:

Chcemy, aby [Photoshop] był bardziej dostępny i łatwiejszy dla większej liczby osób do wypróbowania go i korzystania z produktu. [...] Nie potrzebujesz wysokiej klasy maszyny, aby wejść do Photoshopa.

Kiedy darmowy Photoshop będzie w Polsce?

Adobe na ten moment nie podało jeszcze daty, w której wersja Freemium miałaby się pojawić w innych krajach. Co jednak istotne, firma stale kontynuuje aktualizację webowego Photoshopa o więcej narzędzi, w tym poprawianie krawędzi, zakrzywień czy możliwość konwersji obiektów inteligentnych. Wersja internetowa otrzymuje również wsparcie mobilne do przeglądania i komentowania obrazów. Cóż, zdecydowanie jest na co czekać.

Stock Image from Depositphotos