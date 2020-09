Peugeot 3008 po liftingu upodobnia się do modelu 508

Lifting Peugeota 3008 sprowadza się do wyraźnych zmian z przodu i z tyłu nadwozia. Na froncie wyróżniają się przede wszystkim charakterystyczne światła LED do jazdy dziennej w kształcie kłów, które do designu francuskiej marki trafiły od modelu 508 i są sukcesywnie wprowadzane w kolejnych autach. Z jednej strony przez to 508 traci swój wyjątkowy charakter, ale z drugiej teraz z miejsca wiadomo, że mamy do czynienia z Peugeotem. Nie mówiąc już o tym, że ten design nadal wygląda bardzo nowocześnie. Zmianie uległa również osłona chłodnicy oraz kształty przedniego zderzaka.