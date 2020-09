Dlaczego takie filmy ogląda tak wiele ludzi? „Pętla” – recenzja

„Pętla” miała w widowiskowy sposób przedstawić nam kulisy afery podkarpackiej i historii skorumpowanego policjanta CBŚP, który zdołał zorganizować ekskluzywny klub zabaw dla celebrytów, polityków i innych wpływowych ludzi. Dokumentował ekscesy, do których dochodziło z ich udziałem, a później szantażował. Nie stronił też od łapówek, które przyjmowały przeróżną formę: gotówki, drogich alkoholi czy nawet sztabek złota.

Jeśli nie znaliście wcześniej tej historii, to film wcale jej Wam nie przedstawi w żaden dogłębny sposób. Nie oczekiwałem dokumentu na miarę produkcji CNN, ale wolałbym, żeby wydarzenia na ekranie robiły coś więcej, aniżeli tylko nawiązywały do tego, co wydarzyło się naprawdę. Nie będziemy analizować, dokładnie w jakim stopniu scenariusz pokrywa się z prawdą, bo nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie uwierzyć, że większa część przedstawionych na ekranie zdarzeń mogła mieć miejsce.

I nie zmienia się nic…

Ale to nie to jest największym problemem „Pętli”, ale samo podejście reżysera, które nie uległo zmianie od ostatniej premiery, czyli „Bad Boy’a”. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo Patryk Vega osobiście zapowiadał porzucenie dotychczasowej ścieżki i deklarował stworzenie czegoś bardziej ambitnego, a tymczasem proponuje nam coś jeszcze gorszego. Oglądając „Bad Boy’a” odnosiłem wrażenie, że chociaż próbowano opowiedzieć nam jakąś konkretną historię, którą przykryły widowiskowe sceny pełne wulgaryzmów i przemocy.

Czy polskim widzom trzeba wszystko tłumaczyć?