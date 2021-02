Petgram – wreszcie startup dla mojego zwierzaka!

Petgram to również bardzo dobrze przemyślany biznes, gdzie źródła dochodów na pierwszy rzut oka wcale nie są tak oczywiste. Model biznesowy opiera się bowiem na oczywistej subskrypcji, ale również na marketplace, który zostanie uruchomiony niedługo. Do tego wszystkiego mamy powierzchnie reklamowe wewnątrz aplikacji oraz opcje monetyzacji różnych aktywności użytkowników. Wszystko to składa się na naprawdę dobrze przemyślany model biznesowy.

Grywalizacja jest w tym modelu biznesowym bardzo ważnym elementem i mogę powiedzieć, że wreszcie widzę ją dobrze i przemyślanie wdrożoną. Punkty za aktywność, o których wspominałem nazywają się Petgramami. Im więcej mamy punktów tym taniej możemy kupować rzeczy ze sklepu, a sklepy mają być dobrze zatowarowane i z bardzo szybką dostawą. Tak więc nie tylko nie trzeba będzie szukać ulubionej karmy czy nowej zabawki dla zwierzaka, ale też dostaniemy ją w lepszej cenie prosto do domu. Brzmi bardzo dobrze – zobaczymy jak będzie z realizacją.

Startup od początku powstaje ze wsparciem aniołów biznesu i VC (Black Swan) pozyskując 4 miliony złotych. I muszę powiedzieć, że widać iż dobrze wykorzystał środki powierzone przez inwestorów. Wprawdzie nie wszystkie funkcje serwisu są już dostępne, ale reszta tworzy bardzo spójną koncepcje nie tylko biznesową, ale i funkcjonalną. W tej chwili firma zatrudnia 9 osób.

Oczywiście jak w każdym młodym produkcie zdarzają się jeszcze czkawki aplikacji czy pojedyncze problemy, ale biorąc pod uwagę całość są to znikome problemy.

Jakie są plany i cele Petrama? Przede wszystkim chcą zmniejszyć liczbę zaginionych czworonogów o 20-30%, jednocześnie budując świadomość na temat problemu zaginionych zwierząt. Planują też mocną rozbudowę społeczności (co teraz skutecznie uniemożliwia Covid) o wspólne spotkania, porady, wspólne spacery itp. Biznesowo chcą w 2021 pozyskać kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.

Czy na tym etapie polecam Petgram? Jak widzicie moja opinia o całości usługi jest bardzo pozytywna. Wynika to z tego, że jako właściciel psa doceniam wiele z opcji jakie daje mi Petgra. Do tego jest tam zaskakująco aktywna społeczność i naprawdę bardzo fajnie zintegrowane elementy grywalizacji. Aspekt bezpieczeństwa mojego psa jest również bardzo istotny, bo jak pisałem wcześniej wiem co to znaczy szukanie zguby. Dobrze zrobioną i przemyślaną usługę jaką jest Petram mogę więc wam drodzy posiadacze zwierzaków polecić z czystym sumieniem.

Ps. Kończę bo Rocky czeka na spacer a widzę niedaleko na mapie punkty do zdobycia.