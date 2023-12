Ten produkt Apple był niewypałem, ale ma powrócić. Tym razem zawojuje świat?

Apple HomePod, czyli pierwszy głośnik firmy, okazał się sporym... niewypałem. Ekipa z Cupertino robiła co w ich mocy by przekonać do produktu masy — ale bez większego sukcesu w temacie. Dopiero jego następca: mniejszy i znacznie tańszy HomePod Mini okazał się strzałem w dziesiątkę. Teraz powracają jednak plotki na temat kolejnej generacji głośnika, który będzie nieco przeprojektowany i zaoferuje to, czego w oczach wielu użytkowników wyraźnie zabrakło poprzednikowi: dotykowy panel LCD na górze urządzenia.

HomePod 2. generacji — tak wygląda prototyp nowego głośnika od Apple?

Kosutami to popularny kolekcjoner sprzętów Apple, który regularnie to tu, to tam, pokazuje prototypowe wersje sprzętów giganta z Cupertino. Tym razem zaprezentował fotografie prototypu podpisanego kodem B720 — rzekomego następcy "pierwotnego" HomePoda.

Największym wyróżnikiem miałby być dodatkowy ekran LCD na górze urządzenia. Obecny model Mini ma zestaw diod LED, za pośrednictwem których "komunikuje się" z użytkownikiem. To rozwiązanie jednak jest, delikatnie mówiąc, mało satysfakcjonujące. Dotykowy ekran odda w ręce użytkowników znacznie więcej możliwości interakcji. To na nim mają być też wyświetlane informacje takie jak te o aplikacji z której odtwarzana jest muzyka czy tytule piosenki. Potencjalnie będzie także miejscem, na którym można będzie śledzić powiadomienia z aplikacji. Możliwe też, że będzie on pozwalał w łatwy sposób odebrać połączenia głosowe czy odpisać na wiadomości tekstowe.

HomePod 2. generacji — czy w końcu uda się zawojować świat?

Na tę chwilę to wciąż jednak plotki i przecieki — a nie żadne potwierdzone informacje. Apple jednak dość sporo uwagi poświęca muzyce i szeroko pojętym multimediom, a przy okazji chce być coraz bardziej obecne w naszych domach. Dlatego też kolejna generacja HomePoda wydaje się pewniakiem. Pytanie zatem nie brzmi czy, a kiedy i w jakiej formie.